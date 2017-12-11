Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2017 Pazartesi 00:53

Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısında ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu, Filistinlileri "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu kabul etmeye" çağırdı.



"Filistinliler ne kadar erken Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanırsa barış o kadar erken gelir" diyen Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı müzakere masasına oturmaya ve barışı konuşmaya çağırdı.



Reuters'in haberine göre Erdoğan'ın sözlerine de yanıt veren Netanyahu şöyle dedi: “Erdoğan’ın sözleri İsrail’e saldırı niteliğindedir. Ülkesinde Kürt köylerini bombalayan, gazetecileri hapse atan, yaptırımların delinmesi konusunda İran’a destek veren, Gazze’de teröristlere yardım edip masumları öldüren bir liderden ahlak dersi alacak değilim.”



ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



Erdoğan, partisinin Sivas’taki kongresinde yaptığı konuşmada ABD ve İsrail’e sert eleştirilerde bulunmuştu.



Haritanın önüne geçerek İsrail’in topraklarını Filistinlilere karşı 1947’den bu yana nasıl genişlettiğini anlatan Erdoğan “İsrail terör devletidir, terör. 14 yaşındaki çocuğu, gözleri bağlı olarak bu teröristler bakın ne halde sürüklüyorlar” demişti.

Kaynak: demokrathaber.org