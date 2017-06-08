Nihat Doğan, Deniz Seki'ye

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2017 Perşembe 15:41

Skandalların adamı Nihat Doğan, bu kez de yeni tahliye olan Deniz Seki'ye hakaret etti. Seki'nin tahliyesiyle gazeteci Bilal Meşe'yi darp eden Arda Turan'ı karşılaştıran Doğan, Seki'ye yönelik "torbacı" tabirini kullandı.

133 GARDİYAN DAVA AÇMIŞTI

Son olarak birlikte program yaptığı Ömür Varol'la kavga eden, gardiyanlara yönelik "alçaklar" hakaretinde bulunan ve 133 gardiyanın dava açmasıyla şoke olan Doğan, bir süre önce de Sıla ve Halil Sezai'yi hedef almasıyla gündeme gelmişti.

İşte Nihat Doğan'ın o paylaşımı;



(sondakika.com)