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Nihat Doğan, Deniz Seki'ye "Torbacı" Dedi

Sürpriz çıkışlarıyla adından söz ettiren Nihat Doğan'ın son hedefi Deniz Seki oldu. Doğan, gazeteci darp eden Arda Turan'a sahip çıkarken, Seki'ye "torbacı" diyerek hakaret etti.

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2017 Perşembe 15:41
Nihat Doğan, Deniz Seki'ye

Skandalların adamı  Nihat Doğan, bu kez de yeni tahliye olan  Deniz Seki'ye hakaret etti. Seki'nin tahliyesiyle gazeteci Bilal Meşe'yi darp eden  Arda Turan'ı karşılaştıran Doğan, Seki'ye yönelik "torbacı" tabirini kullandı.

133 GARDİYAN DAVA AÇMIŞTI

Son olarak birlikte program yaptığı  Ömür Varol'la kavga eden, gardiyanlara yönelik "alçaklar" hakaretinde bulunan ve 133 gardiyanın dava açmasıyla şoke olan Doğan, bir süre önce de  Sıla ve  Halil Sezai'yi hedef almasıyla gündeme gelmişti.

İşte  Nihat Doğan'ın o paylaşımı; 

 

 

(sondakika.com)

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