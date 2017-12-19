Ana Sayfa Urfa Haberleri Nikah salonuna zabıta aracıyla geldiler

Nikah salonuna zabıta aracıyla geldiler

Ceylanpınar ilçesinde zabıta memuru ve acil servis görevlisi, nikah törenlerine resmi kıyafetleriyle zabıta aracıyla gitti.

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2017 Salı 22:18
Nikah salonuna zabıta aracıyla geldiler

Ceylanpınar ilçesinde evlilik kararı alan zabıt memuru Bahattin Beşkat ile 112 Acil görevlisi Derya Koz, resmi kıyafetler ve zabıta aracıyla nikah salonuna geldiler.

Ceylanpınar Belediyesinde zabıta memuru Bahattin Beşkat ile 112 Acil Sağlık görevlisi Derya Koz, Ceylanpınar Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahını, Belediye Başkanı Menderes Atilla kıydı.

Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Atilla, yaptığı esprilerle nikah törenine renk kattı. Zabıta aracıyla nikah salonuna gelen çifti çalışma arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Nikah sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan gelin Derya Koz, mesleklerini sevdikleri için resmi kıyafetlerle nikaha masasına oturduklarını söyledi.

Damat Bahattin Beşkat da işlerini severek yaptıklarını, bundan dolayı resmi kıyafetle nikah salonuna geldiklerini belirterek, "Hem işimizi çok seviyoruz hem de nikahımıza renk katmak istedik." dedi.

Gelin ve damat, nikahın ardından zabıta aracıyla salondan ayrıldı.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık