Nişasta bazlı şeker kotası eşit bir şekilde dağıtılmalı

Giriş Tarihi: 13 Mart 2018 Salı 08:37

Nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 50’sinin sadece bir şirkete verildiğini öne süren Çakmak, “Toplamda pazarın yüzde 90’ı ABD’li şirketlerin tekeline bırakılmıştır. Derneğimize üye şirketler pazarın tamamen dışına itilmiştir.Bu noktada hükümetimizden nişasta bazlı şeker sektörüne tahsis edilen kotanın bu ülkede yerli ve milli üretim yapan bizleri de kapsamasını ve kotanın, kanunlar çerçevesinde kurulmuş olan ve faaliyet gösteren tüm üreticilere eşit bir şekilde dağıtılması talebimizi takdirlerinize arz ederiz” dedi.

“Derneğimize üye şirketler pazarın tamamen dışına itilmiştir. Bu noktada hükümetimizden nişasta bazlı şeker sektörüne tahsis edilen kotanın bu ülkede yerli ve milli üretim yapan bizleri de kapsamasını ve kotanın, kanunlar çerçevesinde kurulmuş olan ve faaliyet gösteren tüm üreticilere eşit bir şekilde dağıtılması talebimizi takdirlerinize arz ederiz." diyen ANGSAD Başkanı Çakmak’ın açıklamalarının tam metni şöyledir:

ANADOLU NİŞASTA VE GLİKOZ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ BASIN DUYURUSU

Anadolu Nişasta ve Glikoz Sanayicileri olarak bir Amerikan şirketinin hazırladığı rapora ve sonrasında ortaya çıkan Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin tartışmaları yakından takip etmekteyiz.

Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi ve NBŞ kotalarına ilişkin düzenleme yapılması başta hükümetimiz olmak üzere ve tüm yetkililerin takdiri olduğu kuşkusuzdur. Ancak, süregelen tartışmaların Anadolu Sanayicileri olarak bizlerin sorunlarının, çözüm arayışlarımızın çok uzağında olduğunu görmekteyiz.

Şöyle ki;

Kemal Derviş ve ABD destekçilerinin ülkemize dayattıkları ve halkımıza reva gördükleri “sözde şeker politikası” ile mısırdan elde edilen nişasta ve glikoz üretiminin önü NBŞ adı altında kotaya bağlanmış ve şekerli mamul sanayiinin temel hammaddesi olan glikoz üretimi, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde sınırlanmış, yerli sanayiciler bakımından ise resmen yasaklanmıştır.

Bugün derneğimize üye, her biri milyonlarca TL’lık yatırım yapmış üreticilerimiz kendi ülkemizde, bırakın NBŞ’yi,şekerli mamül sanayi için en temel hammaddeyi bile ülkesinde üretip satamaz hale gelmiş durumdadır.

Sektördeki NBŞ üretim ve ticaret kotası neredeyse tamamen ABD merkezli şirketlerin tekeline bırakılmış durumdadır. Bu şirketler dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar karlı bir ticarete devam etmektedirler.





Mevcut kota dağılımı :

ABD Merkezli CARGILL % 44 ,

ABD Merkezli AMLYUM % 30,

Cargill ortaklı PNS % 15,

TAT Nişasta % 6,

SUNAR Mısır % 4,

PNS ortaklığı da hesaba katıldığında kotanın %50’si sadece bir şirkete verilmiş, toplamda da pazarın %90’ı ABD’li şirketlerin tekeline bırakılmıştır. Derneğimize üye şirketler pazarın tamamen dışına itilmiştir.

Bu noktada Hükümetimizden NBŞ sektörüne tahsis edilen kotanın bu ülkede yerli ve milli üretim yapan bizleri de kapsamasını ve kotanın , kanunlar çerçevesinde kurulmuş olan ve faaliyet gösteren tüm üreticilere eşit bir şekilde dağıtılması talebimizi takdirlerinize arz ederiz.

Mehmet Mesut ÇAKMAK

Yönetim Kurulu Başkanı

Anadolu Nişasta ve Glikoz Sanayicileri - ANGSAD

(Kemal Derviş politikaları neticesinde kendi ülkesinde yasaklı hale getirilmiş ve hali hazırda mevcut NBŞ kotasından yararlandırılmayan tüm üyeleri % 100 yerli ve milli şirketlerin çatı örgütüdür. )