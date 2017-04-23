Novada Park Çocukları Unutmadı

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2017 Pazar 13:53

Eğlencenin en keyifli adresi Novada Park Şanlıurfa 21-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Mini Club etkinlikleri, 22 Nisan Bando Ali Baba ve sürpriz yarışmaları, 23 Nisan’da çocuklara özel illüzyon şov gösterisiyle keyif dolu bir bayram programını çocuklarla buluşturuyor.

“Novada 23 Nisan Çocuk Şenliği” Novada Korteji ile Başlıyor

“Novada Park 23 Nisan Çocuk Şenliği”, 21 Nisan tarihinde Novada Korteji ile başlıyor. Müzik, dans ve eğlencenin ahengi ile çocukların neşesi olacak olan Novada Korteji gün boyu Novada Park Şanlıurfa’nın ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatacak.

Çocukların sevgilisi olacak olan Novi ve Nova’da bu bayram ilk kez Şanlıurfa’da çocuklarla buluşacak. Sürpriz hediyeler ile çocukların kalbini fethedecek Novi ve Nova’ya . 21-24 Nisan tarihleri arasında da her gün başka bir maskot karakter eşlik edecek.

Şenlik kapsamında Sosis Balon katlama etkinliğinin yanı sıra maskot karakterlerle birlikte gerçekleşecek danslar ve yarışmalar ile eğlenen çocukları sürpriz hediyelerin yanı sıra Bando Ali Baba’nın keyifli gösterisi de küçük ziyaretçilerimize unutulmaz bir gün geçirecek. Novada Park Şanlıurfa’da 23 Nisan da çocuklara özel illüzyon şov ile gizem dolu bir dünyanın kapılarını aralayacak.

29 – 30 Nisan tarihlerinde ise tüm çocukların gözdesi olan Köstebekgiller Novada Park ’ta hayranları ile bir araya gelecek. Kösteban, Süslü ve Boyo küçük ziyaretçilerimiz ile şarkılar söyleyip, fotoğraf çektirecekler.

Bölgenin yeni buluşma noktası Novada Park Şanlıurfa, 21-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olacak etkinliklerine tüm çocukları ve aileleri davet ediyor.