Novada Park’ta Sinan Akçıl Konserine Rekor Katılım

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2017 Çarşamba 12:21

Novada Ataşehir, Novada Tokat, Novada Outlet Akhisar, Novada Outlet Konya, Novada Edremit, Novada Çarşamba, Novada Yozgat, Novada Ordu, Novada Menemen, Novada Outlet Söke ile birlikte Türkiye çapında en hızlı büyüyen alışveriş merkezi zincirinin halkası olan Novada Park Şanlıurfa konser etkinlikleri kapsamında 15 Ekim Pazar günü Sinan Akçıl’ı hayranlarıyla buluştu.

Eğlenceli ve dinamik etkinlikleriyle bölgenin ilgi odağı olan Novada Park Şanlıurfa’da tarihi bir kalabalık ile gerçekleşen Sinan Akçıl konserinde, sanatçının hayranları unutulmaz bir akşam yaşadı. Eski ve yeni albümlerinden parçalar seslendiren Sinan Akçıl, esprili tavırları ve danslarıyla büyük beğeni toplarken, seslendirdiği şarkıları hayranlarıyla hep birlikte söyledi. Konserde İbrahim Tatlıses’e de selam gönderen Akçıl, Tatlıses’in “Haydi Söyle” şarkısını da sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Sinan Akçıl’ın yoğun ilgi gösterilen konseri, rekor katılımla bölgede bir ilke imza attı. Konser alanındaki izdihamla bölgenin bugüne kadarki en kalabalık konserlerinden birine ev sahipliği yapan Novada Park, gelecek etkinlikleriyle Güneydoğu bölgesinde eğlencenin merkezi olmaya devam edecek.

Güneydoğu’nun en keyifli, en avantajlı alışveriş ve yaşam merkezi olarak ziyaretçileri için birbirinden farklı etkinlik programları hazırlayan ve her yaştan ziyaretçisinin dolu dolu bir gün geçirmesini sağlayacak şekilde planlanan Novada Park Şanlıurfa etkinlikleriyle Şanlıurfa’nın en renkli noktası olmayı sürdürecek.