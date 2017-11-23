Nur Yerlitaş'a En Sert Tepki Tuğba Ekinci'den: O Bu Camiadan Silinecek

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2017 Perşembe 13:50

Modacı Nur Yerlitaş'ın şehitler hakkındaki skandal sözleri nedeniyle tepkiler sürüyor.

"ŞEHİTLER MEHİTLER AMAN YETER"

Nur Yerlitaş, İnstagram'dan canlı yayın yaptığı sırada, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerden sonra ünlü modacıya sosyal medyadan ve sanat camiasından tepki yağdı.

"O BU CAMİADAN SİLİNECEK"

Ünlü modacıya son tepki şarkıcı Tuğba Ekinci'den geldi. Haberturk'e konuşan

Ekinci, "Bu işin peşini bırakmayacağım. O bu camiadan silinecek" dedi.

(sondakika.com)