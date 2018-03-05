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Nusaybin'de kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Nusaybin ilçesinin kırsal mahallelerinden Duruca'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 5 Mart 2018 Pazartesi 11:53
Nusaybin'de kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edileceği belirtildi.

Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince 5 Mart 2018 saat 04.30 itibarıyla Nusaybin ilçesi kırsal Duruca Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu yasağa uyulması istendi. 

 

AA

 
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