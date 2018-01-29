O Başvuru İçin Bugün Son Gün…

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 19:09

SGK müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada:

"18.01.2017 tarihli 6770 sayılı kanun ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa eklenen geçici 226 ncı madde ile 07.01.2015 tarihinden önce emekli olan ve emekli oldukları tarihteki hükme bağlı sınırlama nedeniyle 30 yılı geçen sürelerine emekli ikramiyesi ödenmeyenlerin 30 yılı aşan her tam yılı için emekli ikramiyesi ödenmesine imkân tanınmıştı.

BAŞVURU YERİ

Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye /Ankara adresinde bulunan Kurumumuz Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına) dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Ancak bugün son gün olunması ve vatandaşın hak kaybına uğramaması için SGK İl Müdürlükleri ve İlçelerde Sosyal Güvenlik merkezleri de başvuruları kabul edecekler..

ÖDEME SARTLARI

Bu kapsamda ödenecek emekli ikramiyesi, emeklilerin kendilerinin veya hak sahiplerinin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içerinde yapacakları başvurular esas alınarak ödenecektir. Bu süre hak düşürücü süre olup bu sürede başvuru yapılmaması halinde sonradan yapılacak başvurular nedeniyle emekli ikramiyesi ödenmeyecektir.

Başvurular esas alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin 7.500,00 Türk Lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenecektir.

7.500,00 Türk Lirası üzerindeki tutar ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecektir.

HESAPLAMA

Memurların görevlerinden ayrıldıkları tarihteki (emeklilik, ölüm tarihi vb.) emeklilik keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar esas alınarak hesaplanacaktır.

Otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarı 50,00 Türk Lirasının, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise hiçbir şekilde 100,00 Türk Lirasının altında olamayacaktır." denildi