Giriş Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 13:02

Diyarbakır'da 150 kilogram ağırlığındaki obez hastaya tedavi desteği sağlandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yaşayan Galip Yanar, ayağındaki oluşan ağrı şikayetiyle hastaneye gitmek istedi.

Durumu İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi'ni arayarak bildiren Yanar, evinden özel ambulansla alındı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli sağlanan Yanar'a gerekli tetkikler yapıldı.

Gereken sağlık hizmeti sunulan Yanar, yine özel ambulansla evine ulaştırıldı.

Yanar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 aydır rahatsız olduğunu, teşhis konulması için hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi.

Hastaneye kendi imkanlarıyla gidemediğini dile getiren Yanar, "Bu imkanları bize sunduğu için Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyorum." dedi.

AA