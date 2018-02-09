Ocak yağmuru Güneydoğu çiftçisi için

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2018 Cuma 12:38

AHMET KAPLAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çiftçinin, ekim, kasım ve aralık yağışlarının uzun yıllar ortalamasının altında kalması nedeniyle yaşadığı kuraklık endişesi, ocakta alınan yağışlar sayesinde ortadan kalktı.

Tarımın lokomotif sektör olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki buğday, arpa ve kırmızı mercimek üreticileri, umutla başladıkları yeni sezonda sonbahar kurak geçince endişe yaşadı.

Ekim, kasım ve aralık yağışlarının uzun yıllar ortalamasının neredeyse yüzde 50 altına düşmesi nedeniyle telaşlanan üreticinin yüzü ocak yağmurlarıyla güldü.

Uzun yıllar ortalamasına göre ocak ayında metrekareye düşen yağış miktarı Şanlıurfa'da 88,3 kilogramdan 103,8 kilograma, Batman'da 61,3 kilogramdan 66,2 kilograma ve Şırnak'ta 88 kilogramdan 117,4 kilograma yükseldi.

- "Bölge genelinde sıkıntı yok"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Mehmet Cevat Delil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım potansiyeli yüksek Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman'da kuru tarımda da yağmur suyuna ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ekim, kasım ve aralık aylarında yağışın önceki yıllara göre azalması nedeniyle çiftçilerin tedirginlik duyduğunu dile getiren Delil, şimdi ise ocakta alınan yağışların mutluluğunu yaşadıklarını anlattı. Delil, şunları kaydetti:

"Çok güzel yağış aldık. Şu an buğdayda durum iyi. Zarar yok denilebilecek durumda. Böyle devam ederse kuraklıkla karşı karşıya kalmayız. Son yağışlar bizi gerçekten memnun etti. Ürünlerimizde hiçbir sıkıntı görünmüyor. Yağmurların devam etmesini diliyoruz. Allah kimseyi yoklukla, kuraklıkla imtihan etmesin çok zor."

Ekinde bir zarar oluşmamasında çiftçinin bilinçlenmesinin etkili olduğuna işaret eden Delil, "Çiftçiler ekim zamanı zararlı böcekler ve yeşermeme ihtimaline karşı dekar başına fazla tohum attı. Çiftçimiz artık çok modern çiftçilik yapıyor. Herkes bu anlamda bilinçli. Bölgenin genelinde sıkıntımız yok." dedi.

- "Dört gözle beklediğimiz yağmur ocakta yağdı"

Sur Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir de yağış azlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını, ekim ayından sonra yağış beklemeye başladıklarını söyledi.

Demir, "Bulutlar çıkınca bakıyorduk. Birkaç damla yağıp geçiyordu. Ekim ayından beri hep gözümüz gökyüzündeydi. Bazı tohumlar yeşermemişti, çok sıkıntı yaşıyorduk. 3 ay sıkıntı çektik. Allah'a çok şükür dört gözle beklediğimiz yağmur ocakta yağdı, yüzümüzü güldürdü." diye konuştu.

- "Artık çiftçi rahat uyuyabiliyor"

Sur ilçesine bağlı Kozan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hamdullah Demir, kuraklık endişelerinin sona erdiğini belirtti.

Yağışın sürmesi için dua edeceklerini dile getiren Demir, "Yağmurlarla huzurumuz yerine geldi. Artık çiftçi rahat uyuyabiliyor." dedi.

- "Çiftçimizin kuraklık sorunu yok"

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş de odalarına kayıtlı 18 bin çiftçi bulunduğunu, kentte ekilebilir arazinin de 1 milyon dönüm civarında olduğunu ifade etti.

"Yağışlar konusunda şu an için tehlike var diyemeyiz çünkü son yağışlarla ihtiyaç giderildi. Çiftçimizin kuraklık sorunu yok." diyen Aydiş, sulama kanallarının tamamlanmasıyla bölge tarımının daha rahat nefes alacağını söyledi.

Aydiş, kanalların devreye girmesiyle 170 bin dönüm arazinin sulanacağına işaret ederek, "Ilısu Barajı'nın bitmesini dört gözle bekliyoruz. 2018 yılında su tutmaya başlanacak." dedi.

- "Yine yağmur bekliyoruz"

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Emin Gümüş de ovada çoğunlukla buğday, arpa, mısır ve mercimek ekildiğini söyledi.

Bu yıl beklenen yağışların geç geldiğini vurgulayan Gümüş, "Ocak ayında yağmur yağmasıyla toprak altındaki hububat yeşerdi. Biz yine yağmur bekliyoruz. GAP suyu gelirse bölgemiz daha güzel yeşillenir. Her şey yetişir burada." ifadesini kullandı.

Çiftçi Abdullah Güler ise yağmur nedeniyle duydukları mutluluğu dile getirirken, yağışın devam edeceğine inandıklarını kaydetti.

AA