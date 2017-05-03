Ocakoğlu’ndan 3 Mayıs Türkçülük Günü Mesajı

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2017 Çarşamba 10:19

MHP Şanlıurfa İl Teşkilatı Başkanı İbrahim Ocakoğlu 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısı ile yayınladığı mesajında şunları söyledi:

"Türk Milliyetçiliği Büyük Türk Milletinin birlik ve bekasını Ülküsü kabul eden, sadece Vatan topraklarında değil dünyanın dört bir yanında yaşayan Türklere sahip çıkmayı, görev kabul etmiş ilim felsefe ve yaşam tarzıdır.

Bin yıldır İSLAM’ma bayraktarlık ve kılıçdarlık yapan Türk Milleti Yazıyı bulan medeniyetler kurup İnsanlığa sayısız hizmetler sunan Millettir aynı zamanda.

Önce Anadolu’yu sonra Bizans’ı fethederek, çağ açıp çağ kapatan bir daha silinmemek üzere, Anadolu ya Türk İSLAM mührünü vuran milletin adıdır Türk milleti.

Böyle bir millete mensup olmaktan ve bu millete hizmet etmekten gurur duyan biz Türk milliyetçileri yaşadığımız dönemde Anadolu’dan Türk İSLAM adını silmeye kalkanlara karşı, verdiğimiz mücadeleye aralıksız devam etmekteyiz

Ecdadımızdan almış olduğumuz bu mücadele bayrağını bizden sonraki nesillere güvenli bir şekilde teslim edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın

Bu duygu ve düşüncelerle, başta ALPASLAN TÜRKEŞ olmak üzere Türk İSLAM davası uğruna mücadele veren ve şehit düşen, ecdadımızı rahmet ve şükranla anıyor, 3 mayıs Türk Milliyetçiliği gününün başta TÜRKİYE ve doğu TÜRKİSTAN olmak üzere, tüm dünya üzerindeki Türk ve Müslüman aleminin uyanışına ve yeniden ayağa kalkışına vesile olmasını yüce ALLAH’tan niyaz ediyorum."