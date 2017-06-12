Öcalan'ın Yargılandığı Dava Ertelendi

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2017 Pazartesi 17:16

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya milletvekili Öcalan katılmazken sanık avukatları Gülay Koca Öztürkoğlu, Sedat Gözkıran ve Sevda Çelik Özbingöl hazır bulundu.



Avukat Öztürkoğlu, müvekkilinin dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için ek süre talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, esasa ilişkin karar için duruşmayı erteledi.



Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Mehmet Yılmaz'ın 23 Şubat 2016'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılan Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının "terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu" gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

(sondakika.com)