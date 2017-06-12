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Öcalan'ın Yargılandığı Dava Ertelendi

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2017 Pazartesi 17:16
Öcalan'ın Yargılandığı Dava Ertelendi

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya milletvekili Öcalan katılmazken sanık avukatları  Gülay Koca Öztürkoğlu, Sedat Gözkıran ve  Sevda Çelik Özbingöl hazır bulundu.

Avukat Öztürkoğlu, müvekkilinin dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin karar için duruşmayı erteledi.

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen  PKK'lı terörist Mehmet Yılmaz'ın 23 Şubat 2016'da  Şanlıurfa'nın  Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılan  Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının "terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu" gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

 

 

(sondakika.com)

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