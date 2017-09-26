Ödüllü İsot ve Çiğköfte Yarışmasına Başvurular Devam Ediyor

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2017 Salı 22:51

Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan lezzetlerden biri olan isot ve çiğköftenin, nesilden nesille aktarılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ödüllü isot ve çiğköfte yarışması için müracaatlar devam ediyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen isot ve çiğ köfte yarışması bu yıl URFES İsot Festivali kapsamında 7-8 Ekim tarihleri arasında büyükşehir belediyesi bünyesinde bulunan Mutfak Müzesinde gerçekleştirilecek.

Ödüllü isot yarışmasına katılmak isteyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire Başkanlığında kayıt yaptırmaları gerekiyor. Yarışmada, birinciye 2 bin 500, ikinciye 2 bin üçüncüye ise bin 500 lira verilecek. Mansiyon ödülünün sahibine de bin lira para verilecek. Ödüllü yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar 5 Ekim tarihine kadar yarışmaya katılacağı isot ile gelmeleri gerektiği belirtildi.



İsot yarışması 7 Ekim'de Şanlıurfalı sanatçılar Ferhat Göçer, Zekeriya Ünlü ve Sedat Anar konseri ile son bulacak.



Festivalin bu yıl ki son buluşma tarihi olan 8 Ekim'de ise Çiğköfte Yarışması düzenlenecek. Sakıbın Köşkü ve Hamarat Eller Çarşısında düzenlenecek yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilecek. Birinciye 2 bin 500, ikinciye 2 bin, üçüncüye bin 500 ve mansiyon ödülüsüne ise bin lira ile plaket verilecek. Yarışma 8 Ekim Pazar günü saat 17.00 de Halepli bahçe Sakıbın köşkünde yapılacak.

(haberler.com)