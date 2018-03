Ödüllü Urfalı Münteha'dan 650 Kişiye İş İmkanı

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2017 Cumartesi 12:05

Özel bir bankada yönetici pozisyonunda çalışırken mesleğini bırakıp kendi işini kurarak şirketlere profesyonel bina temizlik hizmeti veren ve bu yıl ABD'de "girişimci kadın" ödülüne layık görülen Urfalı Münteha Adalı, 650'yi aşkın insana iş imkanı sağlıyor.



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğan ve lise eğitimi için Erenköy Kız Lisesi'ne gelen Münteha Adalı, ailesinin de terör nedeniyle İstanbul'a göç etmesiyle yepyeni bir hayata başladı.



Lisenin ardından açık öğretimden üniversite eğitimi alan ilk öğrencilerden biri olan Adalı, kariyer basamaklarını hızlıca çıkmayı sürdürdüğü 9 yıllık bankacılık kariyerini radikal bir kararla noktalayarak girişimcilik dünyasına adım attı.



"Urfalı Münteha", bugün şirketlere profesyonel bina bakım hizmetleri vererek "kova, bez ve kimyasallar"la devam eden yolculuğunda 650'yi aşkın insana iş kapısı oldu.



Adalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1992 yılında temizlik sektöründe kurumsal şirketlere hizmet sunan firmaların olmaması üzerine bu alanda bir şirket kurma kararı aldıklarını söyledi.



O dönem şirket kurmak için yeterli sermayelerinin olmadığını belirten Adalı, güvene dayalı olarak dostlarının verdiği borç parayı sermaye olarak değerlendirdiklerini anlattı. Adalı, "Aslında kendimiz için çalışıyoruz. Güvenin, itibarın ve kişisel değerlerin esas para eden olduğunu o yıllar anladım. İtibarsız hiçbir başarıya, başarı demem." diye konuştu.



Şirketin başına geçti, ciro ve çalışan sayısı katlandı



Kuruluş sonrası ilk yıllarda şirkette aktif olmadığını söyleyen Adalı, kendisi için kariyerin "birilerinin kendisine verdikleri değil, kendi yapmak istedikleri olduğu" düşüncesiyle bankadaki görevinden istifa ederek, 1996 yılında şirketin başına geçme kararı aldığını aktardı.



Adalı, şunları kaydetti:



"O yıl şirket cirosunu ve çalışan sayısını birkaç kat artırdık. İşten ayrıldığım bankanın bir yıl sonra temizlik işini aldım. Genel merkezle başlayıp uzun yıllar Türkiye genelindeki tüm lokasyonlar, ATM ve şubelerde temizlik hizmeti verdik. 2010 yılına kadar 2 bin 200'ü aşkın insana iş veriyorduk. Daha sonra bazı firmaları prensip gereği bırakma karar aldık. Şu anda 88 müşteri ile Türkiye genelinde 120 noktadayız. Şirkette 650'nin üzerinde çalışanımız var. Çalışanlarımızın da yüzde 42'si kadın. 20 yıl gibi uzun süreli hizmet verdiğimiz müşterilerimiz var."



Genel olarak temizlik sektörü algısının halen zayıf olduğunu aktaran Adalı, "Bu sektörde görülmeyeni görüyorsunuz. Mahremiyete giren bir sektörüz. Ofsayt bir sektör gibi algılanıyor... Farklı sınıftan gelen birisi hep üst sınıf sektörde olmalı gibi bir düşünce var. Toplumsal farkındalığın olması gereken bir sektör. Mavi yakanın sesi olmak istedim. Bizim şirkette çalışan sayısının değişimi azdır." ifadelerini kullandı.



"Yerel firma olmanın gücüyle hizmet üretimi" sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Adalı, "Temizlik sektöründe plazalar hayatımıza girdi gireli pazar büyüyor... Yerel firmalardan ziyade uluslararası firmalarla yarışıyoruz." dedi.



Yatırım desteğiyle dünya markası çıkartmayı hedefliyor



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu'nda yer aldığını anımsatan Adalı, aynı zamanda Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Arya Kadın Yatırımcıları Platformu'ndaki çalışmalarla da tecrübelerini kadın ve genç girişimcilerle aktif olarak paylaşmaya devam ettiklerinden bahsetti. Arya Kadın Yatırımcıları Platformu'nda Türk ipeğinden tasarladığı ürünlerle dünya markası olma yolunda kısa sürede adını duyuran TukuTukum markasına "melek yatırımcı" desteği verdiklerine dikkati çeken Adalı, şu değerlendirmede bulundu:



"TukuTukum markasına yatırım yapan 4 iş kadınıyız. Sadece para vermiyoruz. Kendi bilgimizi, becerimizi de paylaşıyoruz. Tuğba Hanım da bir marka yaratmış ve hayalinin gerçekleşmesini istiyor. 2 sene oldu. Şu anda gayet iyi gidiyor. Türkiye'den neden bir tasarımcı ya da bir dünya markası çıkmasın? Şu anda 10 ülkede 31 mağazada TukuTukum ürünleri her sezon özel hazırlanan plaj giyim, çanta ve fuların da aralarında bulunduğu koleksiyonuyla büyük beğeni topluyor."



Girişimcilik hikayesi ABD'den ödül getirdi



ABD merkezli Uluslararası Girişimci Kadınlar Zirvesi'nin (IWEC), her yıl dünyanın farklı bölgelerinden başarılı iş kadınlarını ödüllendirdiğini anlatan Adalı, "1 buçuk ay önce ödülle ilgili bir mail geldi. Tabii, ilk önce anlamadım... Bu sene her yıl dünyanın farklı ülkelerinden seçilen ve ödül verilen 50 Kadın Girişimci'den biri olma ödülünü bana da layık görmüşler. Artık ödüllü bir 'temizlikçi' oldum. Kasımda, inşallah, Washington eyaleti Seattle şehrindeki ödül töreni için Amerika'ya gideceğim." diye konuştu.



Ticaret hayatında hep toplum, doğa ve insan odaklı çalışmalar sürdürdüğünü belirten Adalı, "Verilen ödül, motivasyon için çok değerli ancak esas olan çalışmak, üretmek, fark yaratarak farkındalık oluşturmak." değerlendirmesinde bulundu.



Uluslararası ödüllü iş kadını Münteha Adalı, girişimci kadın adaylarına ise girişimciliğin bir cinsiyetinin olmadığını belirterek, "Kadın girişimciler cinsiyetlerine takılmasınlar. Bunu bir fırsat olarak değerlendirsinler. Özgür ve emekli olmak istemediğinden girişimci oldum. Sağlığım elverdiği sürece de üretmek istiyorum." ifadelerini kullandı.