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Öğrenci Başına Harcanan Para 7 Bin 449 Lira Oldu

Türkiye’de eğitime yapılan harcama, geçtiğimiz yıl 2015 yılına oranla yüzde 19 artarak 160 milyar 873 milyon liraya ulaştı.

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2017 Perşembe 17:14
Öğrenci Başına Harcanan Para 7 Bin 449 Lira Oldu

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye’de eğitim üzerine yapılan harcamaları inceledi. PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya araştırmasından elde ettiği bilgilere göre Türkiye’de kişi başı eğitime yapılan harcamanın 2015 yılında 6 bin 382 TL’den, 2016 yılında 7 bin 449 TL’ye çıktığı belirlendi.

 

EN ÇOK HARCAMA YÜKSEKÖĞRETİME

 

Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, yılbaşından beri eğitim ile ilgili 210 bin’in üzerinde haber çıkışı tespit edilirken eğitim haberleri içerisinde en çok sistem tartışmaları konuşuldu. Özellikle TEOG sisteminde yaşanan değişiklik, 2017 yılının en çok konuşulan eğitim başlıkları içerisinde yer aldı.

 

Yapılan harcamalar eğitim düzeylerine göre incelendiğinde ise geçtiğimiz yıl öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyinin 14 bin 201 lirayla yükseköğretim olduğu belirlendi.

 

Türkiye’de eğitime yapılan harcamaların yüzde 74,2’si devlet tarafından finanse edilirken hanehalklarının payı yüzde 18,8 olarak hesaplandı. Eğitim harcamaları yıl yıl incelendiğinde, 2011 yılında öğrenci başına 4 bin 103, 2012’de 4 bin 718, 2013’de 5 bin 191, 2014’de 5 bin 778, 2015’te 6 bin 382, 2016’da ise 7 bin 449 TL harcama yapıldı.

 

 

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