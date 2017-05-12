Öğrenci Servisi Devrildi: 8 Yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Suruç Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi.
Şükrü Aslan yönetimindeki 63 S 1463 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp orta refüje çıktıktan sonra devrildi. Kazada minibüsteki öğrencilerden 8'i yaralandı. Yaralı öğrenciler, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.
Acil servislerde tedaviye alınan yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
(sondakika.com)