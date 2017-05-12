Ana Sayfa Güncel Öğrenci Servisi Devrildi: 8 Yaralı

Öğrenci Servisi Devrildi: 8 Yaralı

Şanlıurfa'da öğrenci servisi devrildi: 8 yaralıŞANLIURFA'da kontrolden çıkan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 öğrenci yaralandı.

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2017 Cuma 20:57
Öğrenci Servisi Devrildi: 8 Yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Suruç Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi.  

Şükrü Aslan yönetimindeki 63 S 1463 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp orta refüje çıktıktan sonra devrildi. Kazada minibüsteki öğrencilerden 8'i yaralandı. Yaralı öğrenciler, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

Acil servislerde tedaviye alınan yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz İlkokul Öğrencisinden Askerlerimize Destek

İlkokul Öğrencisinden Askerlerimize Destek
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık