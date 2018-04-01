Öğrenci servisi devrildi çok sayıda yaralı var

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2018 Pazar 19:33

Kaza, Diyarbakır Ergani karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eğil ilçesinden Diyarbakır’a gelmekte olan ve Açıköğretim sınavına giren öğrencileri taşıyan yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yan yatan minibüste bulunan ve çoğu öğrenci olan 16 kişi yaralanırken, yaralı yolculara ilk müdahaleyi AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kongresinden dönen AK Parti Ergani İlçe Başkanı Mehmet Şükrü Sayan ve yanındakiler yaptı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

iha