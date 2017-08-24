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Öğrenci Servisi Firmaları Arasında Kavga: 5 Yaralı

ŞANLIURFA'da öğrenci taşıyan iki ayrı firmanın sürücü ve çalışanları arasında çıkan; bıçak, levye, sopa ve tabancaların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 19:23
Öğrenci Servisi Firmaları Arasında Kavga: 5 Yaralı

ŞANLIURFA'da öğrenci taşıyan iki ayrı firmanın sürücü ve çalışanları arasında çıkan; bıçak, levye, sopa ve tabancaların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Ulubatlı Mahallesi'nde okul öğrencilerinin taşınması için yeni bir firma açan Ahmet Askar'ın işyerine gelen başka bir firmanın çalışanları arasında tartışma çıktı. İddiayla göre taraflar, daha sonra birbirlerine bıçak, levye, sopa ve tabancayla saldırdı. Mahallede korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olan kavgada Mehmet Yılmaztaş,  Fatih Askar, Ahmet Askar, Hadi Askar ve Tevfik Askar, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen  sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde müdahalede bulunduktan sonra  Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile  Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı.  Polis kavgaya karışarak olay yerinden kaçan rakip firmanın çalışanlarının yakalanması için çalışma başlattı.

 

(sondakika.com)

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