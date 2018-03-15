Öğrenciler Afrin şehidinin ailesini yalnız bırakmıyor

Giriş Tarihi: 15 Mart 2018 Perşembe 15:44

Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından baba İmam ile anne Hatice Sarıaslan'ın yaşadıklarını paylaşma adına düzenlenen programda, öğrenciler şiir ve ilahi okuyup, aileyle sohbet etti.

Okul Müdürü Bedir Kızıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin acısını öğretmen ve öğrencilerle paylaşmak için okula davet ettiklerini söyledi.

Şehit Enes Sarıaslan'ın ailesinin yaşadığı acıyı kendilerinin de yaşadığını ifade eden Kızıl, "Allah bir daha böyle acıları bizlere yaşatmasın, ailesine sabır versin. Öğrencilerin tümü de şehit olma arzusundalar. Öğrencilerimizi bu şekilde yetiştirmemiz lazım. Allah üzerimizden vatan, millet ve bayrak sevgisini eksik etmesin." diye konuştu.

"Allah, Afrin'de ki asker ve polislerin yardımcısı olsun" diyen şehit babası Sarıaslan da "Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eksikliğini vermesin. Ona güç, kuvvet versin. Polisimiz, askerimiz hepsi benim evladım Enes'im gibi. Allah hepsinin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Programın ardından aileye Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.

AA