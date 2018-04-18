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Öğrenciler gıdadan zehirlendi

Bir ilkokulda rahatsızlanan 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 12:14
Öğrenciler gıdadan zehirlendi

Şanlıurfa'da 12 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Merkez Haliliye ilçesindeki Mustafa Hüsnü Özyeğin İlkokulunda bazı öğrencilerin karın ağrısı ve bulantı şikayetleri üzerine, okul yönetimi sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Rahatsızlanan 12 öğrenci, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin dışarıdan getirdikleri baklavayı yedikten sonra rahatsızlandıklarını, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

 

 

 

 

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