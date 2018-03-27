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Öğrenciler, haçlıklarını Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Viranşehir Bahçelievler İmam Hatip Ortaokulu ile Kadıköy İlk ve Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarını Mehmetçik Vakfına bağışlama kararı aldı.

Giriş Tarihi: 27 Mart 2018 Salı 19:13
Öğrenciler, haçlıklarını Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Daha sonra harçlıklarını toplayan öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla bir bankaya giderek parayı Mehmetçik Vakfı'nın hesabına yatırdı.

Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan bir heyet, daha sonra bankadan aldıkları dekontu ziyaret ettikleri Kaymakam Ömer Çimşit'e teslim etti.

Çimşit, ziyarette, duyarlılıklarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerin vatan ve millet aşkının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Çimşit, "Mehmetçiğimize olan sevginiz bizleri çok mutlu ediyor. Vatanımızı canı pahasına savunan Mehmetçiğimiz için bu harçlıkların çok değerli olduğuna inanıyorum. Mehmetçiğimiz adına sizlere, ailelerinize ve öğretmenlerinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

 

 

 

AA

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