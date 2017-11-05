Öğrencilerin ölümüne okul macerası

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2017 Pazar 18:33

HÜDA PAR heyeti, Şanlıurfa’da yaklaşık 6 bin öğrencinin öğrenim gördüğü 7 okulun yol güzergâhında bir üst geçidin olmamasının büyük tehlikeleri beraberinde getirdiğini belirterek, bu sorunun giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesinde tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ve 6 bine yakın öğrencisi olan okulların yol güzergâhı üzerinde üst geçit olmaması tepkilere neden oluyor.

Konu ile ilgili olarak olay yerinde incelemelerde bulunan HÜDA PAR Eyyübiye İlçe Başkanı Ahmet İdem ve beraberindeki heyet, Atatürk Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdulbaki Akın’ı ziyaret ederek yaşanan sorun görüştü. Daha sonra okul çevresinde incelemelerde bulunan heyet, yaşanan sorunlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Tarihi İpekyolu’nun şehirlerarası ulaşımı sağlayan bir yol olduğunu ve bundan kaynaklı olarak yolu kullanan araç sayısının fazlalığına dikkat çeken İdem, söz konusu güzergâhın bir ölüm yoluna dönüşmemesi için yetkilileri uyardı ve ivedilikle bir üst geçit yapılması gerektiğini söyledi.

Okula giden öğrenciler ve velileri tarafından üst geçidin yapılmasına yönelik çok ciddi taleplerin olduğunu söyleyen İdem, “HÜDA PAR Eyyübiye İlçe Başkanlığı olarak İpekyolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 6 bin öğrencinin öğrenim gördüğü okul çevresinde giderilemeyen sorunlar ve bir üst geçidin olmamasıyla ilgili incelemelerde bulunduk. İlk etapta okul müdürüyle görüşmemiz oldu. Okul çevresindeki yoldan karşıdan karşıya geçilmesi için üst geçidin olmaması çocuklar için büyük bir tehlike. Okullarda okuyan öğrenciler için muhakkak bir üst geçidin acil olarak yapılması gerekiyor. Çünkü tarihi İpekyolu, şehirlerarası ulaşımı sağlayan bir yoldur. Araçların süratle geçmesi ve araç sayısının fazla olması nedeniyle yolda karşıdan karşıya geçen öğrenciler, büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar. Yetkililere, bilhassa Sayın Vali Abdullah Erin Bey'e buradan bir kez daha sesleniyoruz! Bu yol bir ölüm yoluna dönüşmeden acilen yetkililer bu durumu görmelidir.” ifadelerini kullandı.

"Bu araç akışında çocuklar bir anlık dalgınlıklarında canlarından olabilirler"

Okullarda güvenlik sorununun da olduğunu dile getiren İdem, okul kampüs alanının çok güzel inşa edildiğini ve kampüs alanında 4 lise ve 3 ilköğretim okulu bulunduğu söyledi.

İdem sözlerine şöyle devam etti: "Bu yatırımlar eğitime katkı açısından atılmış çok önemli adımlardır. Ancak bir okul için sadece bina yapmak yetmiyor. Edindiğimiz izlenim, okullarımızda güvenlik sorununun da yaşandığı yönündedir. Ayrıca, okullarımızda interneti kullanamama sorunu, çevre yollarının bozuk oluşu ve çevre kirliliğinden dolayı da şikâyetler var. Bu sıkıntılarında giderilmesi gerekir."

"İpekyol’unda yüksek tonajlı araçların son sürat geçtiği bir okul var"

Ölümlü kazaların olmaması için yetkililere çağrıda bulunan öğrenci velisi Hüseyin Dinç de "Bir veli olarak yaşadığımız sorunu dile getirmek istiyorum. Akabe yolu Mancı Deresi civarındayız. Burada Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu, yaklaşık 6 bin öğrencinin eğitim gördüğü bir okuldan bahsediyoruz. Ancak okulun karşısında yüksek tonajlı araçların son sürat geçtiği İpekyolu var. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlamasına rağmen, okullar bitirilmiş ve eğitime hazır hale getirilmiş ancak bir üst geçit sorunu yaşanıyor. Bunun yanında okulların hiçbirinde internet bağlantısı yok. Aynı zamanda okula gidiş-gelişlerde belediyenin, okulun arkasında bulunan mahalle de olmak üzere halen bir şehir içi taşımacılık yapan otobüsü yok. Bunlar hem eğitimi aksatan hem de bilinç açısından öğrencilerin kendilerini koruyamama durumunu oluşturuyor. Herhangi bir ölümlü kazaya sebebiyet vermemek için buradaki eğitimin devamlı olabilmesi için bir veli olarak yetkililere çağrıda bulunuyorum. HÜDA PAR heyetine bu sorunumuzu dile getirdiğinden dolayı da teşekkür ederiz. İlgi ve duyarlılık göstermeleri bizim için sevindirici gelişmedir. Diğer yetkililere de bir an önce buradaki sıkıntıları gidermeleri için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Yaşadıkları sorunla alakalı imza toplayarak yetkililere verdiğini söyleyen öğrencilerden Heybetullah Arıkuşu, "Geçtiğimiz gün yol için müdür yardımcımıza dilekçe vermiştik. 25 sayfa imza da toplamıştık. Karşıdan karşıya geçmemiz için üst geçit olsa çok iyi olur. Aynı zamanda okul güvenliği de yok. Kendi çocuğunuzun bu okulda okuduğunu düşünün." ifadelerini kullandı.

"Her gün bariyerlerden atlayarak karşıya geçiyorum"

"Üst geçidin yapılması için illa bir kişinin ölmesi mi gerekiyor" diyen öğrenci Hasan Hüseyin Çimen ise "Toki’de oturuyorum. Her gün bu yolu kullanarak bariyerlerden atlayarak karşıya geçiyorum. Bundan dolayı çok sıkıntı yaşıyorum. Bu yola üst geçidin yapılması için illa ki bir kişinin ölmesi mi gerekiyor. Bu konuda bayağı bir tedirginiz. Bundan dolayı bir an önce üst geçidin yapılmasını istiyoruz. HÜDA PAR heyetine de sesimizi duyurduğu için teşekkür ederiz." dedi.

Okul çevresinde yapılan kazı çalışmalarında hiçbir iş güvenliği alınmadığını iddia eden öğrenci Mehmet Çelik, "Öncelikle buraya gelip bizimle ilgilendiği için HÜDA PAR ilçe başkanımıza teşekkür ederiz. Buradaki en önemli konumuz okulumuzun çevresindeki yolların bozuk oluşu ve halen yapılmıyor olmasıdır. Aynı zamanda okulun ilerisinde yapılan kazı çalışmalarında hiçbir iş güvenliği önlemi alınmıyor. Bu önlem alınmadığı için arkadaşımın ayağı kırıldı. Geçen gün de kepçe öğrenciyi görmediği için az kalsın vuracaktı." dedi.

Son olarak konuşan öğrenci Ahmet Hakan Gök de "Okulumuzda güvenlik sorunu da var. Okulumuzun çevresindeki yolun sadece adı yoldur. Aynı zaman okulumuzda internet yok. Bununla birlikte telefon yasağı var diye ailemiz bizden haber alamıyor. Başımıza bir şey geldiğinde kimsenin bizden haberi olmaz." şeklinde konuştu.