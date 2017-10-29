Öğrencilerin Tehlikeli Yolculuğu

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 14:05

ÖZEL HABER- Urfa Haber whatsaap ihbar hattına gelen görüntüler resmen yürekleri ağıza getirdi. Şanlıurfa merkeze bağlı Karaali mahallesi yakınlarında çekilen görüntülerde, bir minibüsün tavan bagajında seyahat eden insanlar izleyenleri şoke etti, yürekleri ağıza getirdi.

Şanlıurfa merkeze bağlı Karaali mahallesi yakınlarında seyahat etmekte olan bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde, sürücüsü belli olmayan bir köy minibüsünün tavanında seyahat eden tarım işçisi ve öğrenci oldukları öğrenilen 7-8 vatandaşın yürekleri ağıza getiren görüntüleri resmen pes dedirtti.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, tehlikeye aldırış etmeden, fazla yolcuları minibüsün tavan bagajında seyahat ettiren şoför tepkilere neden olurken, minibüste tehlikeli şekilde adeta ölüme meydan okuyarak seyahat eden yolcularda tepki çekti.

işte o tehlikeli görüntüler..