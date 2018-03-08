Öğretmenine yazdığı mektupla lise hayali gerçekleşti

Giriş Tarihi: 8 Mart 2018 Perşembe 13:47

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Beşaltı Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Aksoy, geçen yıl Şehit Onbaşı Kasım Aksoy Ortaokulundan mezun oldu.

Annesi bedensel engelli olan ve kendisinden küçük 7 kardeşi bulunan Zeynep, ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için çok istemesine rağmen sınavla yerleştiği GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kayıt yaptıramadı.

Eğitimine devam edemediği için büyük üzüntü yaşayan Aksoy, öğretmeni Yasemin Koca'ya mektup yazarak yardım istedi. Aksoy, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Yasemin Hocam merhaba. Nasılsınız, sizi çok seviyorum. Sizleri çok özledim. Yeni öğrencileriniz hayırlı, uğurlu olsun. Okula gitmiyorum çünkü sizler, yani tüm hocalar sözünüzü tutmadınız. Hep boşuna çalıştım. Hasibe ve Sıdıka’dan daha başarılıydım ama onlar okuyor, ben ise okumuyorum. Ne güzel hayallerim vardı, hepsi yıkıldı. Hepsi sizlerin yüzünden. Keşke hiç umutlanmasaydım. Çok çalıştım, hep boşunaydı. Hepiniz sözünüzü tutmadınız."

- "Derslerinde oldukça başarılı"

Bunun üzerine harekete geçen Yasemin Koca ve okul idaresi, Zeynep'in ailesini ikna ettikten sonra, maddi destek sağlamak ve onu yeniden okula kazandırmak için mektubu Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Birimi'ne ulaştırdı.

Durumu haber alan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Zeynep'in okula kazandırılması için talimat verdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın maddi destek sağladığı Zeynep Aksoy, okuluna kavuştu.

Taşımalı eğitim kapsamında merkeze yaklaşık 50 kilometre mesafedeki mahallesine her gün servisle gidip gelen Aksoy, bu sayede hem eğitimini sürdürüp hem de evde ailesine yardımcı olmaya çalışıyor.

GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şeyhmus Tavaş, Zeynep Aksoy'un okula çok geç başlamasına rağmen kısa sürede uyum sağladığını ve derslerinde oldukça başarılı olduğunu belirtti.

Zeynep'in okul kıyafetlerini ve kırtasiye ihtiyaçlarını okul aile birliğinin desteği ile temin ettiklerini aktaran Tavaş, okumaya istekli kız çocuklarına hem okul idaresi hem de okul aile birliği olarak destek olduklarını dile getirdi

- "Mektupla gözyaşlarına boğuldum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen öğretmen Yasemin Koca, şunları kaydetti:

"Zeynep, ortaokulda çok başarılı ve azimli bir öğrenciydi. Tüm öğretmenleri olarak kızların okuması için her türlü desteği vereceğimizi söylüyorduk ancak Zeynep'in ortaokulu bitirdikten sonra bizden irtibatı kopmuştu ve okula gidemiyordu. Bana ulaştırdığı bu mektupla gözyaşlarına boğuldum. Bir genç kızın umutlarıyla oynayamazdık diye düşündüm. Zeynep'i yeniden okula kavuşturmak için çabalarken Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Birimi ile irtibata geçtim. Ailesiyle görüşerek ikna ettik, maddi destek sağladık ve Zeynep'imi okuluna kavuşturduk. Benim için bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Emeği geçen herkese, başta Sayın Valimiz Abdullah Erin ve Açık Kapı Birimi personeline teşekkür ediyorum."

AA