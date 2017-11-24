Öğretmenler Günü'nü Kutlamadılar! PKK'nın Şehit Ettiği Necmettin Öğretmen, Sınıfında Anıld

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2017 Cuma 13:14

ÖĞRENCİLERİ MASASINA BİRLİKTE ÇEKİLDİKLERİ FOTOĞRAFI KOYDU

Siverek'in Çiftçibaşı Mahallesi'nde öğretmenlik yaptıktan sonra yaz tatilinde memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda 16 Haziran tarihinde aracı yakılarak kaçırılıp şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın adı, görev yaptığı ilkokula verilmişti. Yılmaz'ın şehit edilmesi ardından adı verilen okula, arkadaşı ve meslektaşı Ali Canpolat atandı. Öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Necmettin öğretmenlerini, düzenledikleri törenle andı. Necmettin öğretmenin masasına, geçen 24 Kasım'da birlikte çektikleri fotoğraf ve karanfiller bırakan öğrenciler, sınıftaki yazı tahtasına da, "Necmettin öğretmenim, 24 Kasım Öğretmenler Günü'n kutlu olsun" notu yazdı.



"ŞEHİT ÖĞRETMENİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ"

Öğretmenler Günü nedeniyle okula giden Siverek Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Yılmaz, "Öğretmenimizin görev yaptığı ve aynı zamanda isminin yaşatıldığı okuldayız. Öğrencileriyle birlikteyiz. Şehit öğretmenimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Necmettin öğretmeni unutmayacaklarını söyleyen öğrenciler ise, onu her zaman anacaklarını belirtti.

İşte o okuldan kareler:





(sondakika.com)