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Öğretmenler Günü'nü Kutlamadılar! PKK'nın Şehit Ettiği Necmettin Öğretmen, Sınıfında Anıld

PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, ilk atama yeri ve ismi verilen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki ilkokulda, öğrencileri tarafından karanfillerle anıldı.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2017 Cuma 13:14
Öğretmenler Günü'nü Kutlamadılar! PKK'nın Şehit Ettiği Necmettin Öğretmen, Sınıfında Anıld

 

ÖĞRENCİLERİ MASASINA BİRLİKTE ÇEKİLDİKLERİ FOTOĞRAFI KOYDU

Siverek'in Çiftçibaşı Mahallesi'nde öğretmenlik yaptıktan sonra yaz tatilinde memleketi  Gümüşhane'ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda 16 Haziran tarihinde aracı yakılarak kaçırılıp şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın adı, görev yaptığı ilkokula verilmişti. Yılmaz'ın şehit edilmesi ardından adı verilen okula, arkadaşı ve meslektaşı  Ali Canpolat atandı. Öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Necmettin öğretmenlerini, düzenledikleri törenle andı. Necmettin öğretmenin masasına, geçen 24 Kasım'da birlikte çektikleri fotoğraf ve karanfiller bırakan öğrenciler, sınıftaki yazı tahtasına da, "Necmettin öğretmenim, 24 Kasım Öğretmenler Günü'n kutlu olsun" notu yazdı.


"ŞEHİT ÖĞRETMENİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ"

 

 

 

Öğretmenler Günü nedeniyle okula giden  Siverek Milli Eğitim Şube Müdürü  Ahmet Yılmaz, "Öğretmenimizin görev yaptığı ve aynı zamanda isminin yaşatıldığı okuldayız. Öğrencileriyle birlikteyiz. Şehit öğretmenimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Necmettin öğretmeni unutmayacaklarını söyleyen öğrenciler ise, onu her zaman anacaklarını belirtti.

İşte o okuldan kareler:


 

(sondakika.com)

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