Oğuzhan Koç Hayranları Şanlıurfa Piazza’ya Akın Etti

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2017 Perşembe 00:18

Besteleri, farklı ses tonu ve oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Oğuzhan Koç, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Piazza’da düzenlenen mini konser ve imza günü etkinliğinde hayranları ile bir araya geldi. Yeni yıl için yeni bir single hazırladığının müjdesini de veren Oğuzhan Koç, mini konser ve imza günü öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2018’de hem single hem albüm geliyor

Geçtiğimiz yaz ‘Küsme Aşka’ isimli şarkısı ile büyük bir çıkış yapan sempatik popçu, yeni bir çalışma hazırlığı içinde olduğunu belirtti. Yılbaşına doğru bir single çıkaracağının müjdesini veren Oğuzhan Koç, şarkısının hazır olduğunu ancak ismini henüz belirlemediğini söyledi. Duygusal bir şarkı olacağının tüyosunu veren Oğuzhan Koç, yeni yıla yetiştireceği bu çalışmasının ardından tekrar bir single yapacağını ve yaza doğru da yeni bir albüm çıkartacağının haberini verdi. Single ve albümünde kendi bestelerine öncelik vereceğini vurgulayan Oğuzhan Koç, “Kendi bestelerimin yanı sıra çok beğendiğim eserler olursa onlara da yer verebilirim” dedi.

“Oyunculuk ve müzisyenlik iki evladım gibi, birlikte sürdüreceğim”

Müzisyenlik ve oyunculukta öncelikleri olmadığını söyleyen Oğuzhan Koç, ikisini de severek icra ettiğini belirterek, “Yapabildiğim kadar ikisi de benim için aynı özellikte, aynı önemde. Hangisi sizin için öncelikli diye sorarsanız, aslında bu bir babaya evlatlarından hangisini daha çok sevdiğini sorar gibi bir şey olur. Ya da bir çocuğa anneni mi babanı mı çok seviyorsun demek gibi olur. Oyunculuk ve müzik benim iki evladım gibi” dedi.

“Yılmaz Erdoğan ile tanışmam hayatımın dönüm noktasıydı”

Ünlü sanatçı, “Hayatınızın dönüm noktası diye düşündüğünüz bir dönem var mı?” şeklindeki soruya ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Yılmaz Erdoğan”a duyduğu saygıyı ifade ederek, “Beşiktaş Kültür Merkezi’ne girişim benim için bir dönüm noktası oldu. Yılmaz Erdoğan ile tanıştıktan sonra bence her şeyin startı verilmiş oldu” diye yanıt verdi.

Aşk hayatı sorulunca kahkahalarla güldü

Dillerden düşmeyen aşk şarkılarının da bestecisi olan Oğuzhan Koç, aşk hayatı ile ilgili gelen soruya ise kahkahalarla gülerek yanıt verdi. “Görüşürüz Kahramanmaraş, taksi” esprisi yapan Oğuzhan Koç, ardından; “Benim çok stabil, sakin bir hayatım var. Gördüğünüz neyse o. Böyle gezmeli, tozmalı, karmaşık bir durumumuz yok. Herkesin özel hayatı ya da aşk hayatı nasılsa benim ki de öyle. Var yani, iyiyiz, çok şükür keyfimiz yerinde” dedi.