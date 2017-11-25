Oğuzhan Koç Yarın Şanlıurfa'da Hayranlarıyla Buluşacak

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2017 Cumartesi 11:40

Oğuzhan Koç, 25 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’da Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek olan mini konser ve imza günü etkinliği ile Kahramanmaraşlı sevenleriyle bir araya gelecek. Sevilen şarkılarını Kahramanmaraşlılar için seslendirecek. Genç sanatçı mini konserin ardından hayranlarına imza dağıtacak. İmza gününe gelenler Oğuzhan Koç ile sohbet etme ve fotoğraf çektirme imkanı da bulacak.

Sözü ve müziği kendisine ait olan “Küsme Aşka” isimli şarkısı ile büyük beğeni toplayan Oğuzhan Koç, Kahramanmaraş’taki konserinden bir gün sonra da Şanlıurfalı hayranlarının karşısına çıkacak. 26 Kasım Pazar günü saat 15:00’te Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde sahne alacak olan genç popçu hit olan şarkılarını Şanlıurfalılar için söyleyecek.



‘Küsme Aşka’ 17 saat içinde 1 milyon kez izlendi

BKM’nin "Çok Güzel Hareketler Bunlar" isimli komedi programında sergilediği oyunculuk performansına müzik yeteneğini de ekleyerek kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Oğuzhan Koç, ilk albümü, ‘Ben Hala Rüyada’yı 2013 yılında piyasaya süren Oğuzhan Koç, 2015 yılında Gülben Ergen ile birlikte seslendirdiği ‘Aşkla Aynı Değil’ ve 2016’da ‘Bulutlara Esir Olduk’ isimli single çalışmalarını piyasaya sürdü.

Oğuzhan Koç, geçtiğimiz yaz çıkardığı son single olan ‘Küsme Aşka’ ile dijital platformlarda yayınlandığı ilk gün 17 saat içinde 1 milyon kez izlenmeyi geçerek rekor kırdı. Yaza damgasını vuran ‘Küsme Aşka’ isimli şarkı, müzik platformu fizy’de de en çok dinlenen şarkı oldu. Oğuzhan Koç’un, Murat Dalkılıç ile düet yaptığı, söz ve müziği kendisine ait olan “Aşinayız” isimli son çalışması ise müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı.