Okan Üniversitesi Yakını Kiralık Daireler Zingat.com’da

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 18:40

Üniversitesi yakını kiralık daire arayan öğrenciler için de geçerli. Kadıköy, sosyal hayatın tam içerisinde ve oldukça gelişmiş bir toplu taşıma ağına sahip.

Türkiye’nin metropolü ve en kalabalık şehri İstanbul, her yıl binlerce yeni üniversite öğrencisine ev sahipliği yapıyor. İstanbul’daki kaliteli eğitim kurumları, üniversite çağındaki gençlerin bu şehirdeki üniversitelere akın etmelerine neden oluyor. İstanbul’da okul sonrası kariyer imkanlarının da gelişmiş olması, öğrencilerin bu şehre gelme kararını perçinliyor.

İstanbul’da çoğu vakıf üniversitesi olmak üzere 60’a yakın üniversite bulunuyor. Okan Üniversitesi, İstanbul’un önde gelen vakıf üniversiteleri arasında yer alıyor. 1999 yılında kurulan Okan Üniversitesi, öğrencilerine kariyerlerine yönelik bir eğitim vermesi ile öne çıkıyor. Kariyer hedefine doğru emin adımlarla ilerlemek isteyen çok sayıda üniversite öğrencisi, İstanbul’da üniversite seçerken Okan Üniversitesi’ni tercih ediyor.

Okan Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği, Eğitim, Sanat Tasarım ve Mimarlık, İşletme ve Yönetim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri, Hukuk, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp fakülteleri bulunuyor. Bu fakülteler dışında üniversitenin çok sayıda enstitüsü, yüksekokulları, rektörlüğe bağlı bölümleri ve eğitim merkezleri de mevcut. Okan Üniversitesi’nin bu kadar çok dalda eğitim veriyor olması, her yıl daha fazla öğrencinin bu okulu seçmesini sağlıyor.

İstanbul sınırları içerisinde yer alan Okan Üniversitesi’nin 4 adet kampüsü var ve bu kampüsler şehrin farklı bölgelerine dağılmış durumda. Özellikle İstanbul dışından gelip Okan Üniversitesi’nde okuyacak olan öğrencilerin, barınma seçeneklerini değerlendirmek adına kampüslerinin lokasyonunu iyice öğrenmeleri son derece önemli. Çünkü Okan Üniversitesi yakını kiralık daire arayacak olan bir öğrencinin, öncelikle hangi ilçede ikamet edeceğine karar vermesi gerekiyor.

Okan Üniversitesi’nin Tuzla’da, Kadıköy’de, Mecidiyeköy’de ve Bahçelievler’de kampüsleri var. Öğrenciler de okullarına yakın bir konumda yaşamak için genellikle bu bölgelerde ikamet etmeyi tercih ediyor. Zingat.com bölge raporları, İstanbul’u hiç tanımayan öğrencilerin bile, kampüslerinin bulunduğu bölgeye dair detaylı fikir sahibi olmalarını sağlıyor. Zingat.com’un bölge raporları ışığında, Okan Üniversitesi yakını kiralık daire seçeneklerinin bilgileri şu şekilde:

Tuzla Kiralık Daire Seçenekleri: Zingat.com bölge raporuna göre Tuzla kiralık daire ortalama fiyatı 1.200 TL civarında ve bu kira bedeli İstanbul’un birçok diğer ilçesine kıyasla oldukça düşük. Bu nedenle Okan Üniversitesi Tuzla kampüsünde okuyan öğrencilerin büyük bir bölümü, kiralık daire ararken Tuzla’yı tercih ediyor. Tuzla konum itibariyle İstanbul’un merkezine biraz uzak. Okan Üniversitesi yakını kiralık ev arayan öğrenciler Tuzla’yı tercih ettiklerinde, trafik derdinden kurtulup zamandan tasarruf ederek rahatlıkla okullarına ulaşabiliyorlar.

Kadıköy Kiralık Daire Seçenekleri: Kadıköy, İstanbulluların da favori ilçelerinden biri. Bugün İstanbul’da yaşayan pek çok kişi, Kadıköy’de ikamet etmeyi arzuluyor. Bu durum Okan Üniversitesi yakını kiralık daire arayan öğrenciler için de geçerli. Kadıköy, sosyal hayatın tam içerisinde ve oldukça gelişmiş bir toplu taşıma ağına sahip. Bununla birlikte Zingat.com bölge raporuna göre Kadıköy kiralık daire seçenekleri ortalama 2.389 TL. Bu fiyat elbette öğrenci bütçesi için bir hayli yüksek. Buna rağmen Kadıköy’de yaşamak isteyen öğrenciler ise çareyi bir ev arkadaşı edinmekte buluyor.

Mecidiyeköy Kiralık Daire Seçenekleri: İstanbul’un en kalabalık bölgelerinden biri olan Mecidiyeköy, Okan Üniversitesi yakını kiralık daire arayan öğrencilerin de radarında. Zingat.com bölge raporuna göre Mecidiyeköy kiralık daire fiyatları ortalama 1.870 TL civarında.

Bahçelievler Kiralık Daire Seçenekleri: Bahçelievler’de Okan Üniversitesi öğrencilerinin sıklıkla tercih ettikleri bölgelerin başında yer alıyor. Okan Üniversitesi’nin burada bir kampüsünün olması yanı sıra Bahçelievler kiralık daire fiyatlarının ortalama 1.700 TL civarında olması da bu ilçeyi öğrencilerin gözünde cazip konuma getiriyor. Zingat.com bölge raporlarının da gösterdiği üzere, gelişmekte olan bir ilçe olan Bahçelievler’de kiralık daire fiyatları her geçen gün yükseliş gösteriyor.