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Okul Heyecanını Geç Yaşayacaklar

Ülke genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci 2017-2018 eğitim yılına başlarken, memleketlerinden uzaktaki mevsimlik tarım işçilerinin çocukları bu heyecanı geç yaşayacak.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2017 Pazartesi 15:58
Okul Heyecanını Geç Yaşayacaklar

Şanlıurfa'dan  Yozgat'a tarım işçisi olarak gelen ailelerin çocukları, pancar sökümü ve sebze toplamada anne ve babalarına destek oluyor.

Akçakale ilçesinden Aysel  Turgutalp, AA muhabirine. 4. sınıf öğrencisi olduğunu, okula başlayamadığı için üzüldüğünü belirterek, "Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Şimdi okula gidemiyorum, aileme yardım ediyorum, pancar kesiyoruz." dedi.

İmam hatip ortaokulu öğrencisi İbrahim  Turgutalp (13) de  Yozgat'ta pancar tarlasında çalıştıkları için okula başlayamadığını kaydetti.

Okulunu ve arkadaşlarını özlediğini vurgulayan  Turgutalp, "Buradaki çalışmalarımız bittikten sonra 10-15 gün içerisinde döneceğiz. Bugün okullar açıldı ama biz pancarı sökümü yaptığımız için gidemiyoruz." diye konuştu.

Mimar olmak isteyen  Turgutalp, "Burada olduğumuz için okulumuzda 'Yok' yazılıyoruz, sınavlara katılamıyoruz. Bizim için zor oluyor." ifadesini kullandı.

Velilerden Zeynep  Turgutalp de okullar kapanmadan iki ay önce  Yozgat'a geldiklerini belirterek, şunları dile getirdi: 

"Çocuklarımızı okuldan alıp gelmiştik. Şimdi de okullar açıldı, çocuklarımızı gönderemiyoruz. Üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Okula gidemedikleri için çocukların dersleri de olumsuz etkileniyor. Kızım 4. sınıfa gidiyor ama derslerinde başarılı değil."

Ahmet Şimşek de tarlada çalıştıkları için çocuklarını okula gönderemediklerini vurgulayarak, "Burada zaman zaman misafir öğrenci olarak çocuklarımız okula gidiyor fakat memlekette 'Yok' yazılıyor. Nakil yaptırmak istiyoruz, bir aylık için nakil yapmıyorlar." sözlerine yer verdi.

 

(sondakika.com)

 

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