Okula 5 Defa Geç Kalmak

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2017 Cumartesi 17:23

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) gerçekleştirilen düzenlemeyle, öğrencilerin okula geç kalmayı alışkanlık haline getirmemesi için ilk derse 5 defa geç kalan öğrenci, yarım gün devamsızlık yapmış sayılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSELERİ KURULACAK

Buna göre, "özel eğitim meslek liseleri"nin kurulması kararlaştırıldı.

Yoğunlaştırılmış eğitim programına göre, işletmelerdeki mesleki eğitim, haftalık azami çalışma saatini geçmemek şartıyla velinin veya reşit ise öğrencinin isteği doğrultusunda haftada 6 gün olarak da planlanabilecek.

Ders seçimi, okulun imkanlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından şubatta yapılacak, e-Okul sistemine işlenecek ve Kitap Seçim Modülü'ne kitap ihtiyaç sayısı girilecek.

Grup oluşturulamadığı için açılamayan dersler okul yönetimince ilan edilecek. Bunları seçen öğrenciler, tercihleri doğrultusunda açılan seçmeli derslere yönlendirilecek. Süresi içerisinde seçim yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenecek.

(haberler.com)