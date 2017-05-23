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Ölümden Kıl Payı İle Kurtuldu

Siverek ilçesinde devrilen minibüsün üzerine geldiği kişinin ölümden kaçış anı kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2017 Salı 15:43
Ölümden Kıl Payı İle Kurtuldu

Alınan bilgiye göre, Siverek-Şanlıurfa karayolu Hal Pazarı yakınlarında Hacı Karaslan yönetimindeki 21 UD 140 plakalı minibüs, yağışlı havanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Sürücünün yanı sıra 3 yolcunun yaralandığı kaza sırasında durakta bekleyen bir kişi, üzerine gelen minibüsü fark ederek kazadan son anda kurtuldu. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, durağa gelen şemsiyeli bir kişi, toplu taşıma aracını beklerken aniden savrularak üzerine gelen minibüsü fark ediyor ve kaçmaya başlıyor.

Saniyelerle takla atan minibüsün altında kalmaktan kurtulan kişi, orta refüjde durarak şarampole devrilen minibüse bakıyor.

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