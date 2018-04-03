Önce sabah sporu sonra ders

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2018 Salı 12:03

İpekyolu İlkokulu/Ortaokulunda müzik öğretmeni Ezgi Bora tarafından başlatılan etkinlik kapsamında öğrenci ve öğretmenler sabah sporuyla güne başlıyor.

Öğretmen ve öğrenciler, müzik eşliğinde okulun bahçesinde egzersiz yaptıktan sonra derse giriyor.

Öğrencilerin sabah sporu sayesinde derslerine daha enerjik başladığını gören öğretmenler etkinliğe önem veriyor.

Okul Müdürü Abdulvahap Dağ, müzik öğretmeni Ezgi Bora tarafından başlatılan sabah sporu etkinliğine öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Havalar güzel olduğu sürece etkinliği sürdüreceklerini kaydeden Dağ, "Sabah sporu ile öğrencilerimiz güne daha dinç bir şekilde başlıyor." dedi.

Müzik öğretmeni Bora da havanın güzel olduğu her sabah öğrenciler ile müzik eşliğinde sabah sporunu yaptıklarını kaydetti.

"Spor etkinliğini yaptığımız zaman çocuklar derse daha enerjik ve keyifli giriyor. Uykuları açılan çocukların motivasyonları artıyor." ifadelerini kullanan Bora, sabah sporunun beynin daha uyanık olmasını ve daha hızlı çalışmasını sağladığını belirtti.

- Öğrenciler memnun

Öğrenci Eylem Yıldırım, her sabah müzik eşliğinde yaptıkları sabah sporuyla güne daha iyi başladığını dile getirdi.

Öğrenci Muhammed Yavuz, sabah okula geldiğinde müzik eşliğinde spor yaptıklarını, sporun ardından mutlu bir şekilde derse girdiklerini anlattı. Yavuz, "Spor sayesinde kendimi dinç hissediyorum. Sporun ardından girdiğim dersi de daha iyi anlıyorum. Bu etkinliği yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

AA