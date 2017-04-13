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Önen Referandum Çalışmaları İçin Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir Emin Önen, referandum çalışmaları nedeniyle geldiği memleketi Şanlıurfa’da evet çadırları ile bürolarını ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2017 Perşembe 15:21
Önen Referandum Çalışmaları İçin Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı  Emin Önen  Şanlıurfa'nın çeşitli bölgelerinde açılan evet büroları ve çadırlarını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Rabia Meydanındaki evet çadırını ziyaret eden  Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir  Emin Önen, orada bulunan görevlilerden ŞUSKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı Hüseyin Aslıhan'dan yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi alarak vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Neden evet oyu verilmesi gerektiği konusunda hiç kimsenin aklında hiçbir kuşku kalmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten  Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir  Emin Önen, "Anayasa maddeleri ile ilgili broşürler, açıklamalar, gazeteler herkese ulaştırılmalı. Kimlerin hayır dedikleri hatırlatılmalı ve onların ülkemize, milletimize, insanlarımıza yaptıkları zararlar açıklanmalı. Sandıktan ne çıkarsa çıksın mevcut Cumhurbaşkanına da, hükumete de bir zarar gelmeyeceğinin belirtilmesi, aksine evet çıkması halinde Cumhurbaşkanının başkanlığında kurulacak hükumetin ülkeyi idare edeceğini, seçilecek milletvekillerinin ise sadece kanun çıkaracağını ve hükumeti denetleyeceğini anlatması gerekiyor. Siyasi istikrar neticesinde işlerin düzene gireceğini, kaoslar olmayacağını, olabilecek olumsuzlukların ise en çabuk şekilde düzeltilebileceğini herkesin bilmesi lazım. Okuyalım, okutalım, anlatalım. Ben insanlarımızın sağduyusuna güveniyorum. Zaten  Şanlıurfa teröre, yanlışa hiçbir zaman prim vermediği gibi, Cumhurbaşkanımızın da yanında olmuştur" dedi.

Muhtarlar ve Suriyeliler ile sohbet

Daha sonra  Yenişehir Mahallesindeki evet bürosunu ziyaret eden  Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Önen, orada da görevlilerden Faruk  Uludağ ve Halil Özbek'ten yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi aldı. Büroda toplanan mahalle muhtarlarıyla bir süre sohbet eden Önen, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Büroya gelen  Suriye Adalet ve Kalkınma Partisi kurucuları ve Suriyeli Türkmen Avukat Ekrem Dede'yi kabul eden  Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir  Emin Önen, onların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek elinden geleni yapacağını, destek olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir  Emin Önen'e  AK Parti  Karaköprü Belediye Meclis Üyesi Mehmet Nimetoğlu, Haliliye Belediye Meclis Üyesi Halil Yetkin,  AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kayral,  Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tahir  Güllüoğlu, Kadir Hatipoğlu, İl Gençlik Spor Şube Müdürü Murat Önen, Müze Müdürü Celal  Uludağ, Eğitimci Yazar Müslüm Abacıoğlu ve bir bölümüne ise Haliliye Belediye Başkanı  Fevzi Demirkol da eşlik etti. (sondakika.com)

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