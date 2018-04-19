Onur Air uçağı rahatsızlanan yolcu için zorunlu iniş yaptı

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 19:29

Alınan bilgiye göre, Onur Air'in İstanbul'a gitmek üzere Gaziantep Havalimanı'ndan saat 16.45'te kalkan uçağı, Kahramanmaraş üzerindeyken Gürcistanlı bir yolcu rahatsızlandı.

Kabin ekibinin müdahale ettiği yolcunun durumu kaptan pilota bildirildi. Bunun üzerine pilot, hasta yolcunun durumunu Gaziantep Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirerek, geri döneceği bilgisini verdi.

Kalkıştan 10 dakika sonra tekrar Gaziantep Havalimanı'na dönen uçak, acil iniş gerçekleştirdi.

Havalimanında bulunan 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilen yolcunun "panik atak" geçirdiği ve hastaneye gitmeyi reddettiği öğrenildi.

Rahatsızlanan yolcuyu havalimanında bırakan uçak, daha sonra İstanbul'a hareket etti.

AA