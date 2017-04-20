OSB’de çalışan ebeveynlere kreş müjdesi

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2017 Perşembe 21:01

Rengarenk, modern ve hijyenik olan OSB Kreşi, tamamlanma aşamasına geldi. 80 öğrenci kapasiteli 1 ve 6 yaş arası çocuklara yönelik inşa edilen kreş, 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan anne ve babalara büyük destek sağlamış olacak.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikalarda çeşitli alanlarda çalışan ebeveynlere kolaylık sağlayacak olan bu kreş, sabah mesaisi ile başlayıp akşam iş çıkışına kadar hizmet verecek. Uyku odaları, emekleme odaları, oyun odaları, yemekhane ve dersliklerin bulunduğu OSB kreşi yakın bir süre sonra hizmet vermeye başlayacak. Dış görüntüsüyle göze çarpan kreş şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı. Çevre ve peyzaj düzenlemelerinin ardından kreş hizmete sunulacak.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, “Bu anlamda, bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Şanlıurfa Valimiz Güngör Azim Tuna Bey’e teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.