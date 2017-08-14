OSB’nin Sağlık Ocağı sorunu çözüldü

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:14

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde doktor ve hemşireye kavuşan OSB sağlık ocağı, hizmet vermeye başladı. Geçtiğimiz hafta kapılarını açan Şanlıurfa Merkez 10 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (Sağlık Ocağı) 1 doktor ve 1 hemşire ile hizmet vermeye başladı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısımda Haftanın 5 günü sabah 8 akşam 5 saatleri arasında hizmet verecek olan sağlık ocağına atanan Dr. Meral Kırmızı ve hemşire Perihan Hanife Beldüz, sağlık anlamında burada hizmet verecekler.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, bölgede bulunan sağlık ocağını ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu. Dr. Meral Kırmızı ve Hemşire Perihan Hanife Beldüz’e yeni görevlerinde başarılar dileyen Bölge Müdürü Aksu, yaptığı açıklamasında şunları söyledi;

“20 yıla yakındır buranın en bariz sorunlarından biriydi, sağlık ocağı binasının var olması fakat hizmet verememesi hepimiz adına üzücü bir durumdu. Sağlık ocağımızın burada vatandaşlarımıza hizmet verebilmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik ve neticesinde buraya doktor ve hemşire kazandırdık. Burada fabrikalarda çalışan binlerce çalışan var, olası kazalarda ilk müdahalelerin yapılabilmesi için sağlık ocağının faal olması zorunluydu ve çok şükür artık aktif bir şekilde hizmet verecek. Ben, şahsım olarak, öncelikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’ya, Şanlıurfa Valimiz Sayın Abdullah Erin’e ve eski Valimiz Sayın Güngör Azim Tuna’ya teşekkür ediyor, burada göreve başlayan doktor ve hemşire arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum.”