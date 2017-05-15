OSB’nin sorunları için çözüm arandı

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2017 Pazartesi 13:26

Teşvik kapsamında 6. Bölgede yer alan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi, yerli ve yabancıların uğrak noktası olmaya devam ederken, bugün yapılan toplantıda Şanlıurfa OSB’sinin alt yapı, üst yapı, elektrik ve su gibi sorunları masaya yatırıldı. Bölge illerine göre en pahalı elektrik ve su tüketiminin yapıldığı Şanlıurfa OSB’de yatırımcılara kulak veren AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Fakıbaba, Şanlıurfa OSB Müdürü Yunus Emre Aksu ve KOSGEB Şanlıurfa İl Müdürü İdris Erkeksoy, çözüm noktasında gerekli mercilerle irtibat kuracaklarını söylediler.

Açılış konuşmasını yapan toplantının ev sahibi Şanlıurfa OSB Müdürü Yunus Emre Aksu, toplantıya yoğun ilgi gösteren yatırımcı iş adamlarına teşekkür ederek sözü AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e bıraktı.

İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, “Esasen bugüne kadar birçok grupla toplantılar yaptık. Sorunlarımızın çözümü için bu toplantılar organize ediyoruz. Bunlar devam edecek. Belki sizlerle ilk toplantımız ama diğer STK’larla da toplantılar yaptık ve sonuç aldık. İnşallah bundan sonrada daha geniş katılımlı bu toplantılara devam edeceğiz.” Dedi.

Şanlıurfa Türkiye’nin 1 numarası

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Fakıbaba da, “Bir defa bizim samimiyetimize inanın, çok samimiyiz. Organize sanayimizin iş adamlarının mutlu olmasını istiyoruz. Sizleri dinleyeceğiz, sorunların çözümü noktasında gerekli adımları atacağız. Genel Başkanımız artık Recep Tayyip Erdoğan, gerek ben, gerek bakanımız gerekse de diğer vekil arkadaşlarımız, tüm sorunlarınızı ileteceğiz. Çünkü Şanlıurfa bir şehir değil, Şanlıurfa bir devlet kadar güçlü bir şehir. İş adamlarıyla, sanayisiyle, tarımıyla, toprağıyla, turizmi ve tarihiyle Allah bize öyle bir nimet vermiş ki, bunların hakkını yeterince alamıyoruz. İşte bu toplantılarımızın sebebi de bu, Şanlıurfa sadece bu bölgede değil, Türkiye’nin bir numarası. Böyle bir toprak yok, böyle bir güneş yok, böyle bir enerji yok, başka yerlerde yağmur kar yağarken bizdeki güneş başka bir yerde yok, al sana enerji. İnşallah bunları değerlendireceğiz. Şanlıurfa farklı bir şehir, şehrin dışında turizmiyle, sanayisiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla mükemmel bir yer.

KOSGEB Şanlıurfa İl Müdürü İdris Erkeksoy ise son olarak, yaptıkları hizmetlerden bahsederek, bölgede 3600 işletmecinin bankalardan kredi istemeye hak kazandığını, yüzde altmışı finansa kavuştuğunu ve bu kapsamda 65 Milyon TL destek sağlanacağını vurguladı.

Yapılan bu açılış konuşmalarının ardından, soru cevap bölümüne geçilerek sorunlar masaya yatırıldı. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Fakıbaba, Şanlıurfa OSB Müdürü Yunus Emre Aksu ve KOSGEB Şanlıurfa İl Müdürü İdris Erkeksoy, yatırımların sorunları hakkında notlar alarak çözüm noktasında arayış içerisine girdiler. İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Vekil Fakıbaba, sorunları gerekli mercilere ileteceklerinin sözünü verdiler.

Özellikle su, elektrik ve doğalgaz tüketimindeki fiyatların yüksek olmasından rahatsız olan yatırımlar, en belirgin sorunlarının bu olduklarını ifade ettiler.

Tümsiad Şanlıurfa Şube Başkanı Sadık Sade ve ASKON Şanlıurfa Şube Başkanı Orhan Şahin, ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcıları Cemil Çadak ve Bahattın Yıldız’ın katılım sağladığı verimli geçen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.