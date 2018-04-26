OSM kavşağında kaza: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:19

Şanlıurfa merkezde yer alan OSM kavşağında motorsiklet ve otomobil çarpıştı. 1 kişi yaralandı.

Olay, Sürücülerinin adı öğrenilemeyen motorsiklet ve otomobilin aynı anda kavşağa girmesi nedeni ile yaşandı.

Kazda motorsiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil ve motorsiklette maddi hasar meydana geldi.

Kazada yaralanan motorsiklet sürücüsü olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aciline götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.