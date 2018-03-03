Osmanlı Ocakları 1453 Derneği Ceylanpınar Şubesi açıldı

Giriş Tarihi: 3 Mart 2018 Cumartesi 18:31

Törende konuşan Osmanlı Ocakları 1453 Derneği Genel Başkan Muhammed Emin Canpolat, Türkiye’nin yeni bir kurtuluş mücadelesi verdiğini söyledi.

Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını belirten Canpolat, "Biz gittiğimiz her yere barış ve kardeşlik götürürüz. Bu anlamda Zeytin Dalı Harekatı'nın adı da çok manidardır." dedi.

Programa katılan Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi ve Erbil Milletvekili Aydın Maruf da her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin kendi sınırlarını korumakla görevli olduğunu belirten Maruf, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Afrin operasyonu kardeşlik ve refah için yapılan bir operasyondur. Türkiye kendi sınırını korumakla görevlidir ve haklıdır. Bizler Iraklı Türkmenler olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni destekliyoruz ve Türkiye'nin yanındayız."

Program, Osmanlı Ocakları 1453 Derneği Ceylanpınar Şubesinin açılışıyla sona erdi.

AA