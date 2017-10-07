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ÖSO İdlib'e Girdi, Çatışmalar Başladı! Hedef: HTŞ

Türkiye sınırında gece boyu süren hareketliliğin ardından ÖSO'nun İdlib'e girdiği ve çatışmaların başladığı haberleri geldi. Operasyonun hedefidan Hayat Tahrir-i Şam var.

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2017 Cumartesi 11:41
ÖSO İdlib'e Girdi, Çatışmalar Başladı! Hedef: HTŞ

Suriye'deki son düğüm olarak görülen  İdlib'e Türk askerinin konuşlandırılması için son hazırlıklar tamamlandı. Komandolar, tank ve obüsler sınıra ulaştı.  

Türkiye sınırında gece boyu süren hareketliliğin ardından Özgür  SuriyeOrdusu'nun İdlib'e girdiği ve çatışmaların başladığı haberleri gelmeye başladı.  TSK,  Rusya ile ortak  İdlib operasyonu için alarm durumuna geçti. Operasyonun hedefidan Hayat Tahrir-i  Şam var.

ÖSO İDLİB'E GİRDİ

İdlib'de çatışmasızlık bölgeleri kurulması için eylülde  Astana'da anlaşmaya varan iki ülkeden  Türkiye kent içi,  Rusya ise kent çevresi güvenliği sağlamak üzere 500 asker gönderme hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'nin desteklediği Özgür  Suriye Ordusu'na bağlı "Hamza Bölüğü"  Suriye'nin kuzeyindeki bölgeden çekilip dün Halep'in kuzeyindeki Bab-ı Selame üzerinden  Türkiye'ye girdi, ardından  Hatay'a geçen birlik,  Reyhanlıyakınlarındaki Bab-ı Hava sınır kapısından  İdlib'e geçti.

GÖRÜNTÜ PAYLAŞTILAR

ÖSO üyeleri, kamyonetlerin kasasında otomatik silahlarla yol alırken çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

 

(sondakika.com)

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