ÖSYM'den Lys Adaylarına

Giriş Tarihi: 2 Haziran 2017 Cuma 12:44

10 Haziran'da başlayacak Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girecek adaylar için, çekimleri 6 ilde gerçekleşen ve sınav kurallarının yer aldığı bir film hazırladı.

LYS adaylarından, bu yıl ilk kez sorulacak kısa cevaplı soru çeşitleri, daha önceden ÖSYM'ye bildirilmeyen astım spreyi-insülin pompası gibi araç ve gereç ile sınava gelmemeleri ve sınavda yanlış işaretleme yapmamaları konularına dikkat etmeleri istendi.

ÖSYM Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince, çekimleri Antalya, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Sinop ve Kırklareli'de yapılan ve LYS adayları için sınav kurallarına yönelik uyarıların yer aldığı 10 dakikalık film hazırlatıldı.

Filme gün içinde kurumun internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Adaylar, üniversite hayallerini anlattı

Kütahya Çiniciler Çarşısı'nda, bir adayın çinilerdeki motifleri çözmek ve dünyaya tanıtmak için "güzel sanatlar" eğitimi almak istediğini anlattığı görüntülerle başlayan filmde, üniversite adayı genç bir kızın Sinop Limanı'nda çekilen, kaptanlık hayalini dile getirdiği görüntüler yer aldı.

Antalya Aspendos Tiyatrosu içinde bir turist rehberini ilgiyle izlerken görülen iki adayın sohbetine yer verilen filmde, adayların tarihi mirası ve tüm insanlığın ortak değeri olan kültürü anlamak ve anlatmak için tarih eğitimi almak istediklerine dair sözlerine yer verildi.

Filmde, Şanlıurfa Balıklıgöl'deki bir LYS adayının İstanbul'da yapılan 3. köprü ve 3. havalimanına hayranlığından dolayı mimarlık eğitimi, Kırklareli Gar Binası'ndaki iki adaydan birinin Türkiye'nin kendi uçağını, kendi otomobilini yapmasına katkı için elektrik-elektronik mühendisliği, diğerinin ise tıp eğitimi almak istediği aktarıldı.

LYS'ye girecek iki adayın Konya'da bulunan Mevlana Müzesi önündeki sohbetine yer verilen filmde, adaylardan birinin "Mevlana'nın öğrettiği sevgi ve hoşgörü iklimini tüm dünyaya anlatmak için uluslararası ilişkiler eğitimi almak istediği" anlatılırken, arkadaşının, "Mevlana'nın öğretileri ve insan sevgisi tüm dünyaya yayılırsa savaşlar ve kargaşa sona erer. Dünya huzura kavuşur." sözlerine yer verildi.

Açık uçlu sorular ilk kez sorulacak

Bu yıl LYS'de ilk kez adaylara kısa cevaplı sorulardan oluşan açık uçlu soruların yöneltileceği anımsatılan filmde, "Kısa cevaplı sorular, cevabı bir sözcük veya bir sayıdan oluşan ve adaylar tarafından cevap kağıdına yazılan veya kodlanan sorulardır. Bu soru çeşidine dikkat etmeniz önemli." uyarısı yapıldı.

Adaylara sınavın başlamasına 15 dakika kala bina girişlerinin kapatılacağı ve bu saatten sonra içeriye hiçbir adayın alınmayacağı hatırlatıldı.

Sınava girecek adaylar için geçerli kimlik kartlarının T.C. nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya süresi geçerli pasaport olduğuna işaret edilen filmde, yeni T.C. kimlik belgesi için başvuran adayların, ilgili nüfus idaresinin verdiği "resimli nüfus cüzdanı talep belgesi (e-imzalı ya da ıslak imzalı) ile de sınava girebilecekleri bilgisi paylaşıldı.

"Astım spreyi, insülin pompası ÖSYM'ye bildirilmeli"

Filmde, adaylara yönelik şu uyarılara yer verildi:

"Sağlık ve engel durumu gibi nedenler ile kullanılan ve önceden ÖSYM'ye bildirilmeyen araç ve gereç ile (astım spreyi-insülin pompası gibi) gelmeleri kesinlikle yasaktır. Kılavuzda belirtildiği üzere sınav binasına gelirken yanınızda yasaklı eşya olmadığından emin olunuz.

Cevaplarınızın cevap kağıdına işaretlenmiş olduğundan emin olun. 2016 LYS'de yanlış işaretlemeler sonucu 22 kişinin sınavı iptal edilmiştir. 'Sınav bitmiştir' uyarısından sonra kural gereği sınav evrakı üzerinde hiçbir işlem ve işaretleme yapılmayacağını unutmayınız. Salondaki kameranın da sınav süresince kayıtta olduğunu unutmamalısınız."

"Görevliden uyarı almasanız bile..."

ÖSYM adaylara, sınav görevlilerinden hiç uyarı almasalar bile kuralları ihlal ettikleri sonradan kamera kayıtlarından tespit edilirse sınavlarının iptal edilebileceği uyarısında bulunarak, "Sınav görevlileri, sınav salonundaki sessizliği bozmamak için sizin yapacağınız hatalı uygulamalarla ilgili uyarı yapmak zorunda değildir." hatırlatması da yaptı.

ÖSYM'nin adaylara yönelik tanıtım filminde, 5 oturumda yapılacak LYS takvimine de yer verildi.

Buna göre, LYS 4 Sosyal Bilimler Sınavı, 10 Haziran 2017 Cumartesi saati 10.00'da başlayacak ve 135 dakika sürecek. LYS 1 Matematik Sınavı, 11 Haziran 2017 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak ve 135 dakika sürecek. LYS 2 Fen Bilimleri Sınavı, 17 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak, 135 dakika sürecek. LYS 5 Yabancı Dil Sınavı, 17 Haziran 2017 Cumartesi saat 14.30'da başlayacak ve 120 dakika sürecek. LYS 3 Edebiyat-Coğrafya Sınavı, 18 Haziran 2017 Pazar saat 10.00'da başlayacak ve 120 dakika sürecek.