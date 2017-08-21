Otobüs Şoförünü Vuran Şahsı Linç Edilmekten Havaya Ateş Açan Polis Kurtardı

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:01

Edinilen bilgiye göre olay, Bağlarbaşı Mahallesi Açıksu Caddesi üzerinde yaşandı. Bağlarbaşı Mahallesi hattında yolcu taşıyan 63 H 0142 plakalı özel halk otobüsü şoförü Şükrü D. ile ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmada yanında bulundurduğu silahı çıkartan motosiklet sürücüsü, otobüs şoförü Şükrü D.'ye ateş açtı. Bacağından vurulan otobüs şoförü, olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, olaya şahit olan yolcular ve çevredeki vatandaşlar ise, motosiklet sürücüsünün elindeki silahı alıp linç etmek istedi. Polis, zanlıyı linç edilmekten havaya ateş açarak kurtardı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken, kalabalık ise polisin uzun süren çabasının ardından sakinleştirilebildi.



Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan yaralı şoför, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yolcu ve çevredeki vatandaşların zanlıyı linç etme girişimleri ve polisin havaya ateş açarak kalabalığı dağıtma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(sondakika.com)