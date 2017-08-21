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Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:46
Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu 6. kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen 02 FD 289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan Güzel Sönmez ve Hicri Bereket araç içerisinde sıkıştı. Otomobilde sıkışan iki yaralı itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

(sondakika.com)

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