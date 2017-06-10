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Otomobil Traktöre Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı...

Harran ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2017 Cumartesi 13:48
Otomobil Traktöre Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı...

Edinilen bilgiye göre kaza, Harran-Şanlıurfa karayolunun 10'uncu kilometresinde yaşandı. İddiaya göre,  Harran merkezine doğru ilerleyen Fevzi G.'nin kullandığı 74 BT 399 plakalı otomobil, yine aynı yönde park halindeki plakası ve sürücüsü belirlenemeyen traktöre arkadan çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Fevzi G. ağır yaralanırken, yanında bulunan Mahmut K. ise yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mahmut K.'nin ise cesedi otopsi işlemleri için morga gönderildi.Kazada traktör sürücüsünün gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

 

(sondakika.com)

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