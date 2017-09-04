Ana Sayfa Urfa Haberleri Otomobilde Havasız Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti

Otomobilde Havasız Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti

Otomobilde havasız kalan çocuk hayatını kaybettiŞANLIURFA - Şanlıurfa 4 yaşındaki çocuk oyun oynamak için bindiği otomobilde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 4 Eylül 2017 Pazartesi 07:30
Otomobilde Havasız Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesinde meydana geldi. 4 Yaşındaki Murat Birinci ailesinden habersiz, evlerinin önünde park halinde bulunan 63 PA 750 plakalı aracın kapısını otomatik anahtarla açarak bindi. Bir süre arabanın içinde duran küçük çocuk, havasızlıktan bayıldı. Çocuklarının evde olmadığını fark eden aile, çocuklarını aramaya başladı. Çocuğun arabanın içerisinde baygın halde olduğunu gören aile, arabanın camını kırarak Birinci'yi arabadan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Murat Birinci tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

(sondakika.com)

/>
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık