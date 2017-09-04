Otomobilde Havasız Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti

Giriş Tarihi: 4 Eylül 2017 Pazartesi 07:30

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesinde meydana geldi. 4 Yaşındaki Murat Birinci ailesinden habersiz, evlerinin önünde park halinde bulunan 63 PA 750 plakalı aracın kapısını otomatik anahtarla açarak bindi. Bir süre arabanın içinde duran küçük çocuk, havasızlıktan bayıldı. Çocuklarının evde olmadığını fark eden aile, çocuklarını aramaya başladı. Çocuğun arabanın içerisinde baygın halde olduğunu gören aile, arabanın camını kırarak Birinci'yi arabadan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Murat Birinci tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(sondakika.com)