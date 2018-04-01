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Otomobilin çarptığı tamirci hayatını kaybetti

Urfa'da otomobili tamir ederken başka bir otomobilin çarptığı tamircilerden biri hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2018 Pazar 13:43
Otomobilin çarptığı tamirci hayatını kaybetti

Suruç ilçesinde otomobili tamir ederken başka bir otomobilin çarptığı tamircilerden biri hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun 36’ncı kilometresinde yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, arızalanan aracını yol kenarına çekip tamir etmesi için tamirci çağırdı. Olay yerine giden tamirciler Hüseyin O. ile Mazlum Çetin, aracı tamir ettikleri sırada plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Mazlum Çetin hayatını kaybederken, Hüseyin O. ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, tamircilere çarpıp olay yerinden kaçan sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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