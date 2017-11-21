ÖTV Ve KDV Gelirinin Dörtte Biri Akaryakıttan Sağlandı

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2017 Salı 10:24

Bir litre benzinin yüzde 60’lık dilimini vergiler oluştururken, yüzde 30'u ürün ve geriye kalan yüzde 8,6’sı dağıtıcı-bayi, yüzde 1,2’si de toptancının kar marjında oluşuyor.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, vergi ve benzin fiyatları üzerine medya incelemesi gerçekleştirdi. Yapılan medya incelemesine göre son zamanlarda meydana gelen artışla, benzin ve mazot fiyatları Türkiye tarihindeki en üst seviyeye ulaştı. Ajans Press’in PETDER’den elde ettiği bilgilere göre, Türkiye yıllık ortalama 35 milyon ton akaryakıt satışıyla Avrupa ülkeleri arasında 6.sırada yer aldı.Mazotun litre fiyatı ise tarihte ilk kez 5 liranın üzerinde yer aldı.Geçtiğimiz yıl akaryakıt dağıtım sektörü vergiler hariç 65 milyar lira ciroya ulaşırken, dolaylı vergiler eklendiğinde bu rakam 140 milyar liraya ulaştı.

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM MEDYADA GENİŞ YANSIMA BULDU

Akaryakıta yapılan son zamlarla birlikte 1 litre mazotun fiyatı İstanbul Anadolu yakasında ilk kez 5 lirayı aşarken, benzin 5.50 liranın üzerinde çıktı Ajans Press ve ITS Medya’nın incelemesine göre yapılan son zamlar özellikle Kasım ayı içerisinde bin 522 yazılı basın haberiyle konuşulurken, internette 4 bin 891 haber yansıması tespit edildi. Akaryakıta yapılan zamlar, Türkiye’nin Kasım ayında en çok konuştuğu başlıklar arasında yer aldı.

kaynak: ajanspress bülteni