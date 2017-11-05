Oy pusulalarında kritik plan

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2017 Pazar 17:58

Odatv.com sitesinde yer alan haberde, 2014 yerel seçimlerinde, il genel meclisi üyelikleri, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, büyükşehir belediye başkanlığı, köy muhtarı ile köy ihtiyar meclisi üyeleri, mahalle muhtarı ile mahalle ihtiyar heyeti üyeleri için farklı renkteki oy pusulası ve zarfla kullanılan oylar, belediye, il genel meclisi, köy ve mahalle seçimleri için ayrı ayrı belirlenmiş olan sandıklara atılarak seçim gerçekleştirilmişti.

Ancak birçok yerde seçmen, muhtarlık seçimi pusulasını ayrı zarfa koymak yerine diğer zarflara koyduğu için binlerce oy geçersiz sayılmıştı.

Milliyet’ten Şebnem Hoşgör’ün haberine göre; AKP uyum yasaları kapsamında, “mühürsüz” oy tartışmalarına da nokta koymak istiyor. Bu çerçevede, “barkodlu oy pusulası” formülüyle birlikte, Seçim Kanunu’ndaki mühürsüz oyların geçersiz sayılacağına ilişkin hükmün yasadan çıkarılması seçeneği üzerinde duruluyor.

ERDOĞAN’IN TERCİHİ

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nda yapılacak bazı değişiklikler konusunda parti içinde görüş farklılığı bulunuyor. Özellikle parti genel başkanları açısından önem taşıyan bir kişinin hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliğine aday olup olmayacağı konusunda, “tek adaylık” görüşünün ağır bastığı AKP’de, bazı kurmaylar anayasa uyarınca çifte adaylığın mümkün olabileceğini savunuyor.

100 bin seçmenin cumhurbaşkanı adayı göstermesine ilişkin düzenleme konusunda ise, “noter tasdikli imza” ya da seçim kurullarına imza verilmesi formülleri üzerinde duruluyor.

Seçenekli hazırlanan taslak metinlerin, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tercihlerine göre şekilleneceği ifade ediliyor.

Kaynak: odatv.com