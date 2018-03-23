(Özel Haber) 15 yaşındaki Yusuf’un hikayesi yürek burkuyor

Giriş Tarihi: 23 Mart 2018 Cuma 14:43

Babası trafik kazası geçirdikten sonra sakat kaldığı için evin geçimi üzerine kalan ve anne ve babasıyla birlikte kardeşlerine bakmak için 2 yıl önce okulunu terk etmek zorunda kalan 15 yaşındaki Yusuf Demir, çöpten atık malzeme topluyor. Babası sakat kaldıktan sonra 5 kardeşi okulu bırakan Yusuf’un 2 kardeşi ise halen okula devam ediyor. Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi’nde yaşayan Yusuf, 2 kardeşinin okulu bırakmaması için sabahtan akşama kadar sokaklarda ekmek mücadelesi veriyor. Bir yandan çöpleri karıştıran Yusuf, diğer yandan da resim çizerek okul hasretini gidermeye çalışıyor. Bir gün yeniden okula geri dönme umudunu hiç kaybetmediğini söyleyen Yusuf, ailesine yardım edildiği takdirde kardeşleriyle birlikte yeniden okula dönmek istediğini belirtti.



Dinlenirken resim çiziyor



Çöpleri karıştırıp kağıt ve plastik toplayan Yusuf Demir, fırsat bulduğunda ise yanında taşıdığı boyalarla kağıtlara resim çiziyor. Çöplerden çıkan gazeteleri de okuyan Demir, günlük 15 ila 20 lira arasında para kazanıp ailesine bakıyor. Kendisine yardım edildiği takdirde yeniden okula dönmek istediğini söyleyen Yusuf Demir, “Babam sakat olduğu için çalışamıyor. Çöp konteynerlerinde kağıt, plastik toplayarak günde 15-20 lira kazanıyorum. Kazandığım parayı da evin ihtiyaçlarını karşılamak için aileme veriyorum. Sabahtan akşama kadar çöplerde okul hasreti çekerek geziniyorum. Evimiz kiralık, hiçbir şeyimiz yok. Kazandığım parayla da ihtiyaçları zor gideriyoruz. 2 yıl önce okulumu bırakmak zorunda kaldım. Bize bir yardım yapılırsa tekrar okuluma dönmek istiyorum. Okulumu ve arkadaşlarımı özlediğim için resim çizdim” dedi.



Baba Ali Demir ise 4 yıl önce Viranşehir’de geçirdiği bir trafik kazası sonucu sakat kaldı. Sağ ayağına platin takılan baba, okul masraflarını karşılayamadığı için çocuklarını okutamadı.



"Çocuklarım okul hasreti çekiyor"



Çocuklarının okul hasreti çektiğini belirten baba Ali Demir, “Ben çalışamıyorum. Tek isteğim çocuklarımın okula gitmesi. Benim gibi perişan olmasınlar. Benim mesleğim çobanlık. 4 yıl önce çobanlık yaptığım sırada koyunlar yola gitti, ben de koyunları yoldan çıkarmaya çalıştığım sırada bir otomobil bana çarptı. O günden bu yana ayağımdaki platinden dolayı herhangi bir iş yapamıyorum” ifadelerini kullandı.

iha